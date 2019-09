Pressemitteilung der Media and Games Invest plc:

Media und Games Invest Tochtergesellschaften setzen weiter auf Wachstum und Stärkung ihrer Positionen. gamigo erwirbt Minderheitsbeteiligung an Mobile-Games-Entwickler-Gruppe

- Konzerntochter gamigo AG erwirbt Minderheitsbeteiligung am Mobile-Games-Spezialisten Phoenix Games und erwartet weiterhin starkes Wachstum

- Konzerntochter Applift startet Rollout des Transparenzportals "DashX"

- Konzerntochter PubNative erweitert ihr Plattformangebot um connected TV

- Konzerntochter ReachHero GmbH unterzeichnet Vertrag mit fischerAppelt

Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT000000580101; Symbol: M8G) stärkt über ihre Tochtergesellschaften kontinuierlich ihre Position in den Bereichen Gaming und Medien. Die gamigo AG, einer der führenden Anbieter von Mobile- und Online-Spielen in Europa und Nordamerika, gibt heute bekannt das sie eine Minderheitsbeteiligung unter 5 % an der Phoenix Games Holding GmbH erworben hat. Phoenix Games ist eine Holdinggesellschaft, die vom Gaming-Sektor-Spezialisten Klaas Kersting gegründet wurden. Sie konzentriert sich auf den Erwerb und die Maximierung des Potenzials von Mobile-Gaming-Studios. Gamigo und Phoenix Games werden Synergien in den Bereichen Mobile-Games-Entwicklung, Publishing und User Acquisition sowie technische Innovationen im Bereich Mobile Gaming nutzen und ...

