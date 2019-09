Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Monopolkommission hat vor einem fehlenden Wettbewerb und zu starker Konzentration beim Aufbau eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge gewarnt. Es gebe bei den Ladesäulen ein "Marktmacht-Problem", sagte der Vorsitzende Achim Wambach anlässlich der Vorstellung des 7. Sektorgutachtens Energie in Berlin. In mehr als 70 Prozent der Landkreise habe der dominante Anbieter eine marktbeherrschende Stellung, so das Gutachten. Bei Schnellladepunkten sind es sogar über 90 Prozent. Laut Wettbewerbsrecht wird vermutet, dass ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn es in einem Sektor einen Marktanteil von über 40 Prozent überschreitet.

Die fehlende Konkurrenz könne zu hohen Preisen für Ladestrom führen und die Verbreitung der Elektromobilität erschweren. Die Monopolkommission empfiehlt den Kommunen daher, bei der Auswahl der Betreiber stärker den Wettbewerb in den Blick zu nehmen. Wambach erklärte, auch die Europäische Kommission habe eine Wettbewerbsgefahr gesehen, als diese den Energieversorger Eon am Dienstag aufgefordert hatte, für ihre Übernahme von Innogy Pachtverträge für Ladesäulen bei Tank und Rast abzugeben.

Zu wenig Wettbewerb auch im Windmarkt

Die Monopolkommission warnte auch vor zu wenig Wettbewerb im Windmarkt. Bei den Ausschreibungen für Windenergie an Land seien zuletzt so wenige Gebote abgegeben worden, dass sie nicht ausreichten, um die Ausschreibungsmenge zu decken. Auf 500 Megawatt ausgeschriebener Leistung waren laut Bundesnetzagentur zum 1. September nur Projekte im Umfang von 187 Megawatt eingegangen.

"Jeder, der ein Angebot abgibt, erhält auch einen Zuschlag", sagte Thomas Nöcker, Mitglied der Monopolkommission. Dadurch würden auch hier die Kosten steigen. Ziel müsse daher sein, mehr Flächen und Genehmigungen für Windkraftanlagen an Land bereitzustellen, forderte das unabhängige Gremium, das die Bundesregierung berät. Sollte dies nicht gelingen, müsse die Ausschreibungsmenge verknappt werden, um so Wettbewerb zu erzeugen.

Die Monopolkommission empfahl auch Nachsteuerungen der Preisaufsicht im Stromgroßhandel. Es sei bislang nicht geregelt, was passiere, wenn Unternehmen Kraftwerke aus dem Markt nehmen. Um Missbrauch oder Preisbeeinflussungen zu vermeiden, müsse ein Leitfaden entwickelt werden, sagte Wambach. Das Bundeskartellamt sollte gemeldete Kraftwerksausfälle etwa standardmäßig kontrollieren.

Warnung vor zu starker Regulierung

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) wies auf den Beitrag der Stadtwerke beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur hin und warnte vor einer zu starken Regulierung. Es wäre "absurd, hieraus einen Marktmissbrauch abzuleiten", erklärte der stellvertretende VKU-Hauptgeschäftsführer Michael Wübbels. "Die Stadtwerke sind hier in erhebliche Vorleistung gegangen, um den Klimaschutz im Verkehrssektor voranzubringen."

Sie errichteten auch vielerorts Ladesäulen dort, wo private Unternehmen sich aus wirtschaftlichen Gründen zurückhielten. "Wenn die Bundesregierung bis 2030 eine Millionen Ladesäulen aufbauen will, brauchen wir die Kraftanstrengungen sämtlicher Akteure", sagte Wübbels. "Es wäre ein falsches Signal, jetzt administrative Hemmnisse für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu schaffen."

