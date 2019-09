Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Affidea Group, der größte europäische Anbieter von diagnostischen Bildgebungs-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdienstleistungen, hat sich für die Lease Accounting-Lösung von Planon entschieden, um den neuen Standard IFRS 16 zu erfüllen, der IAS 17 ersetzt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG berät Affidea als kompetenter Implementierungspartner, um eine reibungslose, konforme und termingerechte Implementierung zu gewährleisten.



Affidea betreibt 260 Zentren in 16 Ländern. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 9.200 erfahrenen Fachleuten zusammen und führt jedes Jahr über 13 Millionen diagnostische Untersuchungen durch, um Millionen von Patienten eine qualitativ hochwertige und bezahlbare Versorgung zu bieten.



Im Jahr 2017 erweiterte Planon sein bestehendes Integrated Workplace Management System (IWMS) um eine innovative Lease Accounting-Lösung (https://planonsoftware.com/de/software-and-services/financial-professionals/?utm_source=press-release&utm_medium=press-release&utm_campaign=press_release_pan-european-healthcare-company-affidea-selects-planon-to-comply-with-lease-accounting-standard-ifrs-16). Pierre Guelen, CEO von Planon, erklärt: "Eine integrierte Softwarelösung, die die Einhaltung der Leasingbuchhaltung mit dem Management von Asset- und Immobilienprozessen wie Portfolio-, Leasing-, strategischen Flächen- und Transaktionsmanagement kombiniert, macht Planon Universe einzigartig. Auf diese Weise können Unternehmen von einer zentralen Informationsquelle und einer 360-Grad-Sicht auf ihr gesamtes Portfolio profitieren. Ich bin stolz darauf, dass wir Affidea zu unserem Kundenstamm hinzugefügt haben und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."



Andrew Hodgson, Senior Director, Group Accounting, Systems and Processes bei Affidea, sagt: "Wir haben uns für die IFRS 16-Softwarelösung von Planon entschieden, da sie über eine solide bestehende Leasingkundenbasis verfügt, in der Lage ist, eine große Anzahl von Leasingverträgen innerhalb komplexer Unternehmen abzuschließen und den zusätzlichen Vorteil hat, dass sie von Partnern wie KPMG vollständig unterstützt wird, was Vertrauen in eine erfolgreiche Multi-Market-Implementierung schafft. Mit der professionellen und kompetenten Unterstützung von Planon und KPMG bin ich überzeugt, dass alles reibungslos laufen wird."



Sind Sie an einem Praxisbericht über die Umsetzung von IFRS 16 mit der Software von Planon interessiert? Dann sehen Sie sich bitte dieses Webinar (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/webinars/webinar-lease-accounting-wie-die-erfahrungen-von-heineken-pwc-und-planon-ihre-ifrs-16-implementierung-beschleunigen-konnen.html?utm_source=press-release&utm_medium=press-release&utm_campaign=press_release_pan-european-healthcare-company-affidea-selects-planon-to-comply-with-lease-accounting-standard-ifrs-16) an, in dem Heineken über die Erfahrungen bei der Umsetzung von IFRS 16 berichtet.



Über Planon



Mit über 35 Jahren Erfahrung ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren.



Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen bewerten Planon kontinuierlich als einen der weltweit führenden Anbieter. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei über 2.500 Kunden implementiert, unterstützt von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt.



Kontakt:



Birgit Groth

Birgit.groth@planonsoftware.com



Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100004559