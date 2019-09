Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire) - Densitas Inc., ein führender Anbieter von KI-Lösungen für digitale Mammographie, meldete heute, einen Akquisitionsauftrag für seine densitas densityai-Software für den Einsatz in bis zu 24 Klininken für Brustkrebs-Screening in Deutschland erhalten zu haben. Die Software bietet Point-of-Care-Messungen der Brustgewebsdichte, um Frauen zu bestimmen, die für ein zusätzliches Brustkrebs-Screening im Rahmen der DIMASOS 2-Studie in Frage kommen.



Prof. Dr. Sylvia H. Heywang-Köbrunner, M.D., Leiterin des Referenzzentrums Mammographie München, genießt internationale Anerkennung für ihre bahnbrechende Forschungsarbeit im Bereich der kontrastverstärkten Brust-MRT und modernen Biopsie. Die Wissenschaftlerin nutzt densitas densityai zur Messung der Brustdichte, um ein zusätzliches Ultraschalluntersuchungsprotokoll im Rahmen der DIMASOS 2-Studie erstellen zu können.



"Frauen mit einer hohen Brustdichte laufen Gefahr, der maskierenden Wirkung der mammographischen Dichte der Brust und dem damit in Verbindung gebrachten Brustkrebsrisiko zum Opfer zu fallen. Ziel der DIMASOS 2-Studie ist es zu überprüfen, ob kombinierte Mammographie-/Ultraschalluntersuchungen eine frühzeitige Krebsentdeckung unterstützen können, und ob dies realisierbar und kosteneffizient im Rahmen routinemäßiger Screening-Verfahren durchgeführt werden kann", so Dr. Heywang-Köbrunner. "Das einzigartige Vermögen der Densitas-Software besteht darin, vorherige Mammogramme, die von einer großen Bandbreite an kommerziellen Mammographie-Scannermodellen erstellt und zur Präsentation freigegeben wurden, zu analysieren, was ausschlaggebend für diese Studie und von großer Bedeutung für sämtliche praktischen klinischen Einsätze ist."



Densitas densityai liefert voll automatisierte, standardisierte und reproduzierbare Bemessungen, die durch serienmäßige DICOM-Mammogramme für die klinische Verwendung erstellt wurden. Mit densitas densityai erzielte Ergebnisse werden von zwei unterscheidbaren Algorithmen erstellt, die die Messung der Brustdichte in Übereinstimmung mit der 4. und 5. Auflage der ACR BI-RADS 4-Systeme zur Klassifizierung der Dichte in quantitative und qualitative Einheiten unterteilen. Diese Resultate können in Brustkrebs-Risikomodelle integriert werden, um standardisierte und reproduzierbare, auf den Patienten abgestimmte Risikoabschätzungen liefern zu können.



"Als präferierter Partner für die Bereitstellung automatisierter Bemessung von Brustdichte für die DIMASOS 2-Studie ausgewählt worden zu sein, spricht für unsere moderne KI-getriebene Technologie, die veraltete Brustdichtealgorithmen ersetzt, die 2013 vor der Einführung der 5. Auflage der ACR BI-RADS-Dichteskala entwickelt wurden", so Mo Abdolell, CEO von Densitas. "Densitas densityai verarbeitet dieselben Aufnahmen klinischer Anwendungen, die Radiologen untersuchen und sprechen dem Verfahren durch die Bereitstellung reibungsloser PACS-zentrierter Integrationen und rückwirkender Prüffähigkeiten routinemäßig archivierter Untersuchungen eine besondere Rolle zu. Somit ist densitas densityai ideal für die DIMASOS 2-Studie geeignet. Allgemeiner gesprochen werden somit auch klinische Einsätze vereinfacht. Zusätzlich ist das Verfahren kostenwirksamer und mit zentralen Applikationen und Plattformen wie Nuance PowerScribe One, PowerScribe 360 Reporting, The Nuance AI Marketplace und Ikonopedia, eine Software für eine strukturierte Berichterstattung und Rückverfolgung, TeraRecons AI-gestützter Interoperabilitätsplattform, EnvoyAI, Blackford Platform, Curated Marketplace sowie Three Palm Softwares WorkstationOne hochgradig in die Berichterstattungsverfahren von Radiologen integriert."



Informationen zu Densitas:



Wir verfolgen das Ziel, durch maßgeschneidertes Patientenmanagement für die Bereitstellung eines nachhaltigen Gesundheitswesens, Durchbrüche im Bereich des Brustkrebs-Screenings zu erreichen. Densitas entwickelt innovative KI-getriebene Lösungen, die durch Point-of-Care- sowie moderne Analysen des Gesundheitswesen für das Management von Brustgesundheit handlungsorientierte On-Demand-Einblicke bieten, mit denen optimierte Behandlungsergebnisse für Patienten erreicht werden sollen. Die densitasai-Plattform, zu der densitas densityai, densitas qualityai sowie densitas riskai zählen, stellt sich den drängenden Herausforderungen, denen sich Brustkrebs-Screeningverfahren derzeit gegenübersehen. Diese umfassen präzise Handlungsweisen auf dem Gebiet der Brustgesundheit, Mammographie-Qualität, effiziente Arbeitsabläufe, die Einhaltung nationaler Normen sowie das Erfüllen von Akkreditierungsanforderungen. www.densitas.health



Pressekontakt:



Alex Morris

alex@densitas.health

647-470-4363



Original-Content von: Densitas, Inc., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131505/4378906