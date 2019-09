Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht das Ziel eines würdigen Brexit trotz des jüngsten Eklats in Luxemburg als nicht gefährdet an. Das erklärte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Zu Beginn der Woche hatte der britische Premierminister Boris Johnson eine geplante Pressekonferenz mit seinem luxemburgischen Kollegen Xavier Bettel angesichts gleichzeitig stattfindender Demonstrationen von Brexit-Gegnern ausfallen lassen.

Sie sehe ihr Ziel eines würdigen Brexit "als nicht gefährdet" an und werde sich auch weiter so verhalten, dass man nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union mit der Insel in Freundschaft verbunden sein, sehr enge sicherheitspolitische und außenpolitische Beziehungen miteinander pflegen und hoffentlich "auch ein gutes Freihandelsabkommen miteinander abschließen" werde, sagte Merkel.

"Ich sage nach wie vor, das was ich schon beim Besuch von Boris Johnson (in Berlin) gesagt habe; dass ich die Möglichkeit eines geordneten Austritts weiterhin sehe, dem haben ja auch die Gespräche mit Jean-Claude Juncker gedient", erklärte Merkel während einer gemeinsamen Presskonferenz mit der serbischen Ministerpräsidentin Ana Brnabic.

Sie habe vom Besuch Johnsons in Luxemburg, wo er auch mit dem EU-Kommissionspräsidenten Juncker zusammengetroffen war, keine Lösung erwartet, aber es sei gut, dass man miteinander rede. "Jetzt warten wir den weiteren Gang der Dinge ab", so Merkel. "Wir sind auch vorbereitet auf einen ungeordneten Austritt, aber ich ziehe einen geordneten Austritt mit einem Abkommen dem ungeordenten Austritt vor".

Großbritannien lehnt weiterhin das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ab. Sollte es bis zum 31. Oktober keine Einigung geben, droht ein ungeregelter Brexit mit negativen Folgen für Bürger und Wirtschaft.

