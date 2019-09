Zürich (ots) - Das Geschäft mit der Möbelmiete bei Ikea ist schwach gestartet. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Ende Juni lancierte Ikea Schweiz als Weltpremiere ein Projekt mit der Büromöbelmiete für Geschäftskunden. Mit vorgeschnürten Paketen für Arbeitsplätze und Sitzungszimmer wollte Ikea damit zwanzig Kunden gewinnen. Davon ist das Unternehmen weit entfernt: «Seit dem offiziellen Start Ende Juni haben wir in der Schweiz 33 Anfragen erhalten; bis jetzt haben wir mit einem Kunden den Vertrag unterzeichnet und die Waren ausgeliefert sowie montiert», zieht man bei Ikea Schweiz Zwischenbilanz.



Als hauptsächlichen Grund für die geringe Zahl an Abschlüssen sieht man bei Ikea Schweiz das eingeschränkte Angebot: «Die Kunden sind weniger an unseren Paketangeboten interessiert, sondern möchten für die Miete aus dem ganzen Angebot auswählen können», sagt ein Ikea-Sprecher, «sie wollen individuell selber ihre Mietobjekte bestimmen, also Zugriff auf das komplette Sortiment haben.» Fürs Erste laufe das bisherige Projekt weiter.



