Energie Aktien führen die Verluste an, da es zu einer Korrektur der Öl Rallye kommt - Die Märkte rechnen damit, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senkt - US Präsident Trump sagte, dass man die Sanktionen gegen den Iran verschärfen werde - Die wichtigsten US Aktienindices starten am Mittwoch mit einem Verlust in den Handel, da die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...