Nach dem jüngsten GDPNow-Bericht der Federal Reserve Bank of Atlanta wird für das dritte Quartal des Jahres ein Anstieg des realen BIP in den USA um 1,9% erwartet. "Die GDPNow-Modellschätzung für das reale BIP-Wachstum (saisonbereinigte Jahresrate) im dritten Quartal 2019 beträgt am 18. September 1,9 Prozent, gegenüber 1,8 Prozent am 13. September", ...

