Ingo Fietze gibt Seminare für Manager, damit sie gut schlafen. Im Interview erklärt der Mediziner, was gerade Führungskräfte beachten und vermeiden sollten - und warum Wenigschläfer nicht nachahmenswert sind.

Ingo Fietze ist Oberarzt für Innere Medizin und als Schlafforscher Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité. Im Dezember 2019 erscheint sein Buch "Deutschland schläft schlecht. Wie Schlafmangel uns alle krank macht und was Sie dagegen tun können".

Herr Fietze, flexible Arbeitszeiten, Überstunden und Stress im Berufsalltag nehmen zu. Gibt es einen Trend zur "Übernächtigung" bei Führungskräften und Arbeitnehmern? Einen allgemeinen Trend zur Übernächtigung beobachte ich zwar nicht, sondern eher, dass viele sich der Bedeutung von gutem Schlaf nicht bewusst sind. Häufig geben Manager vor, taffe Menschen zu sein, wenig Schlaf zu benötigen und trotzdem überlegte Entscheidungen treffen zu können. Aber schon nach der ersten Nacht mit weniger als sechs Stunden Schlaf schneidet man bei Konzentrationstests schlechter ab. Ein Vorgesetzter, der nach ein oder zwei schlechten Nächten ein kritisches Mitarbeitergespräch führen muss, kann da schnell unkonzentriert oder reizbarer sein. Berufe, die mehr mentale Arbeit als körperliche brauchen den erholsamen Schlaf dabei noch dringender.

Oft beklagen Arbeitnehmer, sie würden schlecht schlafen und dadurch weniger leistungsfähig sein. Was ist da dran?Wenn Sie mal ein oder zwei Monate schlecht schlafen, macht das nichts. Schläft man aber fünf Jahre oder länger dauerhaft schlecht, so steigt das Risiko an Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder sogar auch Krebserkrankungen zu erkranken.

Wie viel Schlaf ist denn zu wenig?Der Normalschläfer braucht zwischen sieben und acht Stunden Schlaf. Das ist der sogenannte Wohlfühlschlaf, der am gesündesten ist. Daneben gibt es Menschen, die weniger als sechs Stunden schlafen und als Kurzschläfer gelten. Ein Kurzschläfer schläft zwischen fünf und sechs Stunden, egal ob unter der Woche oder am Wochenende. Er ist tagsüber nicht müde und hält auch mittags kein Nickerchen. Allerdings ist das eher ein Ausnahmetyp.Dann gibt es noch Langschläfer, die brauchen zwischen ...

