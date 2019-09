Straubing (ots) - Der Haushalt ist ohnehin schon durch viele Wahlversprechen belastet und viele seiner jetzt neu vorgestellten Reformprojekte werden nach einer Anschubfinanzierung dauerhafte Kosten auslösen - nicht zuletzt die 1000 Professorenstellen, die Söder in technologischen Zukunftsfeldern einrichten will. Fatal wäre es, wenn gerade große Vorhaben in ein paar Jahren aus Geldmangel wieder still und leise eingedampft werden müssten. Denn wenn am Ende eine Bilanz steht, in der viel angekündigt, aber längst nicht alles umgesetzt ist, wäre das eine Bürde, an der sich der Regierungschef messen lassen müsste.



