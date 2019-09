Zweite Zwischenanalyse aus der Phase-3-Studie SPARTAN zum Gesamtüberleben von Patienten mit nichtmetastasiertem, kastrationsresistentem Hochrisiko-Prostatakarzinom, die mit ERLEADA (Apalutamid) behandelt wurden

Patientenberichtete Outcomes der Phase-3-Studie TITAN zur Erhaltung der allgemeinen gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Patienten, die mit ERLEADA behandelt werden

Zwischenanalyse aus der Phase-2-Studie GALAHAD mit einer Evaluierung von Niraparib bei der Behandlung von Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom, präsentiert in einem aktuellen Abstract

Weitere Analyse in Bezug auf das Ansprechen aus der Phase-2-Studie BLC2001 mit einer Evaluierung von Eradafitinib bei Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR)-positiven Patienten mit metastasiertem Urothelkarzinom

Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson haben heute angekündigt, dass auf dem Jahreskongress 2019 der European Society for Medical Oncology (ESMO), der vom 27.September bis 1.Oktober in Barcelona (Spanien) stattfindet, mehrere Präsentationen mit Daten aus dem Portfolio für solide Tumore stattfinden, darunter wichtige Daten zu Prostatakrebs. Es wurden 12 Abstracts von Janssen angenommen, darunter eine mündliche Präsentation mit Informationen zum Gesamtüberleben aus der Phase-3-Studie SPARTAN, in der der Einsatz von Apalutamid bei Patienten mit nichtmetastasiertem, kastrationsresistentem Hochrisiko-Prostatakarzinom (nmCRPC) untersucht wird, patientenberichtete Outcomes der Phase-3-Studie TITAN zu Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC), die die Erhaltung der allgemeinen gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit Apalutamid zeigen, und eine aktuelle Zwischenanalyse aus der Phase-2-Studie GALAHAD, die Niraparib bei der Behandlung von Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) und biallelischen DNA-Reparaturgendefekten (DRD) untersucht.

"Wir freuen uns, auf dem diesjährigen Kongress der ESMO wichtige Daten aus unserem Portfolio für solide Tumore vorzustellen, darunter neue Erkenntnisse zu Apalutamid und Niraparib bei der Behandlung von Prostatakrebs", sagte Dr. Joaquín Casariego, Janssen Therapeutic Area Lead Oncology for Europe, Middle East Africa, Janssen-Cilag S.A.. "Wir beschäftigen uns weiterhin mit Bereichen der Onkologie, für die ein sehr hoher medizinische Bedarf besteht, und die in Barcelona vorgestellten Daten zeigen, dass wir uns mit Leidenschaft und Engagement kontinuierlich dafür einsetzen, die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern."

Folgende firmengesponserte Abstracts werden auf der Tagung präsentiert:

Abstract-Nr. Titel Tag/Uhrzeit Apalutamid Mündliche Präsentation Abstract-Nr. 843O Apalutamid und Gesamtüberleben bei Patienten mit nichtmetastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC): Aktualisierte Ergebnisse der Phase-3-Studie SPARTAN Freitag, 27.September 14 bis 14.15 Uhr MEZ Posterpräsentationen Abstract-Nr. 851PD Patientenbezogene Ergebnisse (PROs) aus TITAN: Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie mit Apalutamid versus Placebo Ergänzend zu einer Androgenentzugstherapie bei Patienten mit metastasiertem kastrationssensitivem Prostatakarzinom (mCSPC) Sonntag, 29.September 9.20 Uhr MEZ Abstract-Nr. 883P Androgenrezeptor-Aberrationen von mit Apalutamid und einer Androgenentzugstherapie behandelten Patienten mit metastasiertem, kastrationssensitivem Prostatakarzinom (mCSPC) in TITAN Montag, 30.September 12 bis 13 Uhr MEZ Abstract-Nr. 900TiP Eine randomisierte, Open-Label-Phase-2-Studie, die die Salvage-Strahlentherapie in Kombination mit einer 6-monatigen Androgenentzugstherapie mit LHRH-Agonist oder Antagonist versus Anti-Androgentherapie mit Apalutamid bei Patienten mit biochemischer Progression nach radikaler Prostatektomie vergleicht Montag, 30.September 12 bis 13 Uhr MEZ Abirateronacetat Posterpräsentation Abstract-Nr. 95P Bewertung von Markern im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Abirateronacetat plus Prednison bei Patienten mit kastrationssensitivem Prostatakarzinom (mCSPC) aus der LATITUDE-Studie Montag, 30.September 12 bis 13 Uhr MEZ Niraparib Posterpräsentationen Abstract-Nr. LBA50 Vordefinierte Zwischenanalyse von GALAHAD: Eine Phase-2-Studie mit Niraparib bei Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) und biallelischen DNA-Reparaturgendefekten Sonntag, 29.September 8.30 Uhr MEZ Abstract-Nr. 897TiP Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Phase-3-Studie mit Niraparib plus Abirateronacetat und Prednison versus Abirateronacetat und Prednison bei Patienten mit metastasiertem Prostatakarzinom (NCT03748641) Montag, 30.September 12 bis 13 Uhr MEZ Abstract-Nr. 1412P Analytische Leistungsfähigkeit des Resolution-HRD-Plasma-Assays, um mCRPC-Patienten mit biallelischer Disruption von DNA-Reparaturgenen für die Behandlung mit Niraparib zu ermitteln Montag, 30.September 12 bis 13 Uhr MEZ Erdafitinib Posterpräsentationen Abstract-Nr. 925P Analyse des Ansprechens auf frühere Therapien und Therapien nach der Behandlung mit Edafitinib bei Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR)-positiven Patienten mit metastasiertem Urothelkarzinom Montag 30.September 12 Uhr MEZ Abstract-Nr. 926P Erdafitinib im Vergleich zu verfügbaren Therapien bei fortgeschrittenem Urothelkarzinom: ein nicht-adjustierter indirekter Vergleich Montag, 30.September 12 Uhr MEZ Abstract-Nr. 932P Hyperphosphatämie durch Erdafitinib (ein Pan-FGFR-Inhibitor) und Antitumor-Aktivität bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom Montag, 30.September 12 Uhr MEZ Portfolio solide Tumore Posterpräsentation Abstract-Nr. 488P Korrelation von progressionsfreiem Überleben-2 und Gesamtüberleben bei soliden Tumoren Samstag, 28.September 12 Uhr MEZ

Über ERLEADA (Apalutamid)

ERLEADA(Apalutamid) ist ein Inhibitor des Androgenrezeptors (AR), der in Europa für die Behandlung von Patienten mit nichtmetastasiertem, kastrationsresistentem Hochrisiko-Prostatakarzinom (nmCRPC) verwendet wird.1 In den USA wird Apalutamid für die Behandlung von nmCRPC verwendet.2

Über ZYTIGA (Abirateronacetat)

ZYTIGA (Abirateronacetat) wird in Europa und den USA in Kombination mit Prednison zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) und neu diagnostiziertem, metastasiertem, hormonsensitivem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) verwendet.3,4

Über BALVERSATM (Erdafitinib)

BALVERSA (Erdafitinib) ist ein einmal täglich oral einzunehmender Kinase-Hemmer des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR), der derzeit für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom untersucht wird.5 In den USA ist er zur Behandlung von Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom (mUC) zugelassen, deren Tumor eine nachgewiesene Mutation im Gen für den FGFR3 oder FGFR2 aufweist und deren Tumorerkrankung während oder nach einer platinhaltigen Chemotherapie fortgeschritten war beziehungsweise innerhalb von zwölf Monaten nach einer neoadjuvanten oder adjuvanten Behandlung mit einer platinhaltigen Chemotherapie fortgeschritten war.6

Über Niraparib

Niraparib ist ein oral verabreichter selektiver Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP)-Hemmer, der derzeit von Janssen für die Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs untersucht wird.7 Im April 2016 traf Janssen eine weltweite (ausgenommen Japan) Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit TESARO, Inc. über die exklusiven Rechte an Niraparib bei Prostatakrebs.8 In den USA wird Niraparib für die Erhaltungstherapie von erwachsenen Patientinnen mit Rezidiv eines epithelialen Karzinoms von Ovar oder Tuben oder eines primären Peritonealkarzinoms eingesetzt, die ganz oder teilweise auf eine platinhaltige Chemotherapie ansprechen.9 Niraparib wird derzeit von TESARO vermarktet, einem Unternehmen von GSK mit Schwerpunkt auf der Onkologie, das transformative Therapien für Menschen mit Krebs anbietet.10

Warnungen bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 zum möglichen Nutzen und weiteren Vorteilen von ERLEADA (Apalutamid), ZYTIGA (Abirateronacetat), BALVERSATM (Erdafitinib) und Niraparib. Der Leser wird aufgefordert, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten wirklich eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Research Development, LLC, anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson Johnson abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Produktforschung sowie -entwicklung innewohnende Herausforderungen und Unwägbarkeiten, darunter die Ungewissheit klinischer Erfolge sowie der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit kommerzieller Erfolge; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Produktion; Wettbewerb, darunter von Mitbewerbern erlangte technische Fortschritte, neue Produkte und Patente; Probleme im Zusammenhang mit Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Rückrufaktionen oder behördlichen Maßnahmen führen; Veränderungen des Verhaltens oder der Ausgabegewohnheiten auf Seiten von Einkäufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen staatlicher Gesetze und Vorschriften, darunter weltweite Gesundheitsreformen; sowie globale Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitergehende Aufzählung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formblatt 10-K für das am 30. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr, darunter in den Abschnitten "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements? und "Item 1A. Risk Factors?, sowie in seinem aktuellen Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

