Wie reagieren die Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank? Wie entwickelt sich die Lage am Persischen Golf? Die Nervosität ist spürbar.

Wie werden die Börsen in Europa auf die Zinssenkung der US-Notenbank reagieren? Angesichts wachsender Konjunktursorgen hatte die Fed am Mittwoch den Leitzins zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gesenkt. Sie kappte ihn um einen Viertelpunkt - auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent.

Die Entscheidung war jedoch umstritten: Drei Währungshüter stimmten gegen die Senkung. Zuletzt hatte die Fed Ende Juli den Leitzins gesenkt - erstmals seit der Finanzkrise 2008/2009. Sieben von 17 Währungshütern signalisierten nun zugleich, dass sie dieses Jahr noch ein Mal nachlegen wollen.

Fed-Chef Jerome Powell hatte die Märkte auf den Schritt vorbereitet, der in Zeiten erhöhter Nervosität an den Finanzmärkten gegangen wird: Neue Spannungen im Verhältnis der USA mit dem Iran und der schwelende Handelskrieg mit China trüben derzeit ebenso die Stimmung an den Börsen wie Rezessionssignale vom Kapitalmarkt.

Zuletzt musste die Fed erstmals seit der Finanzkrise am Geldmarkt intervenieren, um Liquiditätsengpässe zu lindern. Zudem senkte sie nun die Zinsen auf Überschussreserven der Banken, damit das Parken von nicht benötigtem Geld weniger attraktiv wird.

Die unabhängig von der Politik agierende Fed sieht sich zugleich einem wahren Trommelfeuer von Forderungen nach einer weitaus lockereren Geldpolitik aus dem Weißen Haus ausgesetzt.

US-Präsident Donald Trump reagierte prompt auf den Zinsentscheid. Auf Twitter schrieb er, Powell und die Fed hätten erneut versagt: "Kein Mut, kein Sinn, keine Vision. Ein schrecklicher Kommunikator."

Der Dax ging nach einem ruhigen Handelstag 0,1 Prozent fester bei 12.389 Punkten aus dem Handel, vorbörslich bewegt sich der Kurs aber leicht im Minus. Der EuroStoxx50 lag 0,2 Prozent höher bei 3528 Punkten. Im Blick behielten die Börsianer auch die Spannungen in der Golf-Region nach den Angriffen auf saudi-arabische Ölanlagen.

Investoren beobachten die Lage in der Golf-Region weiter mit Sorge. Zwar ging der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,6 Prozent auf 63,52 Dollar je Barrel (159 Liter) zurück, weil Saudi-Arabien seine Produktion wohl schneller wieder hochfahren kann als zunächst erwartet.

Ein US-Schlag gegen den Iran könne aber nicht ausgeschlossen werden, warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Dieser wird jedoch zumindest in einem ersten Schritt aus Wirtschaftssanktionen bestehen und nicht aus Militärschlägen." Welche Punkte heute für Anleger wichtig sind:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent höher auf 27.147 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,1 Prozent auf 8177 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte zuletzt kaum verändert bei 3006 Punkten.

Unter den Einzelwerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...