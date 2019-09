Fed-Chef Jerome Powell äußert sich auf einer Pressekonferenz zur zinspolitischen Entscheidung der Federal Reserve. Die US-Notenbank Fed hat heute die Zinsen um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2 Prozent gesenkt. Wichitge Zitate via Reuters: Powell als Reaktion auf den Cash Crunch in dieser Woche: "Die Fed erwartete keine so starke Reaktion an den Märkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...