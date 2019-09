The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12T0L1 BERLIN, LAND LSA14/19A446 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HVV0 DZ BANK BANKEN CLN 09/19 BD00 BON EUR N

CA RTOA XFRA XS0832466931 RENTOKIL INIT. 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA MHYD XFRA DE000MHB10S4 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1667 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0971586903 COMMONW.BK AUSTR.13/19MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1385996126 NIBC BANK 16/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1YC3T6 FRESENIUS AG WLD.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US59562VBD82 BERKSHIRE HATH.ERGY 2043 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1111687684 INTL FIN. CORP. 14/19 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1705860267 CADES 17/19 MTN REGS BD02 BON USD N