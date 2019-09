Bremen (ots) - OREO feiert seine Produktvielfalt bereits zum dritten Mal auf ganz besondere Art und Weise - mit der beliebten OREO Pop-up World. Und dieses Jahr macht die Erlebniswelt sogar gleich in zwei Städten Halt. Vom 19. bis 22. September lädt OREO Besucher in Köln ein, in aufwändig designten Containern die beliebten Kekse spielerisch und geschmacklich zu entdecken und in die Welt von OREO einzutauchen. Vom 3. bis zum 6. Oktober ist es dann auch in Potsdam so weit und das Kampagnen-Motto "Stay playful" wird zum Leben erweckt. Beide Pop-up Worlds öffnen täglich jeweils von 11 bis 20 Uhr. Vor Ort können sich die Besucher unter anderem durch unzählige Samples der Sorten OREO Original, OREO Crispy & Thin und OREO Golden naschen und ihren Favoriten finden. Außerdem halten die Container noch weitere coole Überraschungen bereit.



Verspielt, überraschend, köstlich - die OREO Welt



Die einzigartige OREO Welt zieht Besucher visuell und kulinarisch in seinen Bann und präsentiert die Keksvielfalt von OREO auf verspielte Weise. Verspiegelte Wände, die magische Illusionen schaffen, verkörpern etwa den neuen Keks OREO Golden. Beim klassischen OREO Original steht in der Upside-Down-Welt alles auf dem Kopf. Sie bietet eine außergewöhnliche Kulisse für verrückte Fotomotive. Das beliebte Bällebad mit Boomerang-Videofunktion von OREO Double steht für jeden Spaß bereit, den die Besucher gerne auf ihren Social-Media-Kanälen teilen können. Für individuelle Keks-Kreationen sorgen Pâtissiers im OREO Crispy & Thin Container. "Twist, lick and dunk" - das populäre OREO Ritual können die Besucher an der Milchbar dann gleich samt Lieblingskeks ausprobieren. Außerdem gibt es Kostproben des beliebten OREO Eis. Mit der bunten Pop-up World feiert OREO die Vielfalt, bringt alle Menschen zusammen und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Denn Spaß verbindet, hebt Gemeinsamkeiten hervor und überwindet Unterschiede.



Influencer zelebrierten die Keks-Welt im Mediapark Köln



Einen Tag vor dem offiziellen Start feierten 165 Gäste die exklusive Eröffnung der Pop-up World in Köln. Zu den Besuchern zählten Influencer und Wildcard-Gewinner, die zuvor über Verlosungen ein Gratisticket erhalten haben. Gemeinsam konnten sie vorab die OREO Welt erforschen und spielerisch erleben. Für passende musikalische Untermalung sorgte DJ PING gemeinsam mit Sängerin Selina Nunez. Live dabei waren unter anderem die bekannten Influencer-Gesichter Katharina Damm und Dillan White sowie das Model Sofia Tsakiridou, die ihre Follower virtuell per Social Media mit auf die Party nahmen und neugierig auf die wundervolle Welt von OREO machten.



