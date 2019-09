Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nikkei -0,18% auf 21960,7, davor 10 Tage im Plus (6,7% Zuwachs von 20620,2 auf 22001,3), Andritz -3,63% auf 38,2, davor 10 Tage im Plus (21,15% Zuwachs von 32,72 auf 39,64), YY Inc. -0,63% auf 62,75, davor 10 Tage im Plus (13,68% Zuwachs von 55,55 auf 63,15), DWH Deutsche Werte Holding -0,99% auf 5, davor 9 Tage ohne Veränderung , BB Biotech -0,93% auf 63,65, davor 7 Tage im Plus (4,22% Zuwachs von 61,65 auf 64,25), Nemetschek -1,73% auf 46,6, davor 5 Tage im Plus (6,85% Zuwachs von 44,38 auf 47,42), SFC Energy 0% auf 12, davor 5 Tage im Plus (9,59% Zuwachs von 10,95 auf 12), Beyond Meat -3,94% auf 153,99, davor 5 Tage im Plus (9,13% Zuwachs von 146,9 auf 160,31), Netflix -2,36% auf 291,56, davor 5 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 287,99 auf 298,6), ...

