flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem leichten Kursgewinn von 0,14 Prozent bei 12.389,62 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 2,88 Mrd. Euro. Der europäische Leitindex EuroStoxx50 konnte um 0,19 Prozent auf 3.528,04 Zähler zulegen. Im Fokus der Markteilnehmer stand am Mittwoch der Fed-Zinsentscheid. Uhrzeitbedingt konnten die europäischen Indizes (zumindest die Kassamärkte) nicht mehr auf den Fed-Zinsentscheid um 20:00 Uhr und die Fed-Pressekonferenz um 20:30 Uhr reagieren. Die US-Notenbank senkte den Zins um 0,25 Prozent. Der Zinskorridor liegt nun bei 1,75 bis 2,00 Prozent. Betrachtet man sich die sogenannte "dot plot"-Grafik mit den individuellen Zinserwartungen der Fed-Mitglieder, so kann daran abgelesen werden, dass sich fünf Fed-Mitglieder einen unveränderten Zinskorridor von 2,00 bis 2,25 Prozent gewünscht hatten. Fünf weitere Fed-Mitglieder befürworteten den Zinsschritt und sieben weitere Fed-Mitglieder sehen zudem dieses Jahr noch eine weitere Zinsabsenkung. Im Bereich des FOMC-Statements konnte man ablesen, dass die Haushaltsausgaben der US-Bürger weiter anzogen, die Exporte sich aber Schwäche aufwiesen. Die Daten vom Immobilienmarkt am Mittag zeugten jedoch von Stärke. Die US-Baubeginne und Baugenehmigungen im August fielen mit 1,364 Millionen Baubeginne und 1,419 Baugenehmigungen stärker als prognostiziert aus. An der Wall Street beendeten die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 den Handelstag mit gemischten Ergebnissen. Nach einer kurzfristigen Achterbahnfahrt rund um den Fed-Zinsentscheid und vor allem rund um die Fed-Pressekonferenz, konnten sich der Dow Jones und der S&P500 wieder in den grünen Bereich zurückmanövrieren. Der NASDAQ100 schloss unverändert.

Am Donnerstag wird um 10:00 Uhr die EZB-Leistungsbilanz für den Juli veröffentlicht und u 10:30 Uhr folgt die Publikation des Einzelhandelsumsatzes für den August aus Großbritannien. Ebenfalls aus Großbritannien wird um 13:00 Uhr der Zinsentscheid der Bank of England (BoE) erwartet. Mit einer Änderung wird (vor dem Brexit) nicht geändert. Der Leitzins wird aller Voraussicht bei 0,75 Prozent verbleiben. Am Nachmittag werden aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis ausgewiesen, sowie die Leistungsbilanz für das zweite Quartal 2019 und der Philadelphia-Fed-index für den September. Um 16:00 Uhr werden dann noch die US-Verkäufe bestehender Häuser für den August zu bewerten sein. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die Konzerne Rocket Internet, Darden Restaurants, Steelcase und Scholastic von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Donnerstag kurz vor ihrem jeweiligen Handelsschluss noch uneinheitlich. Die US-Futures wiesen am Morgen durchweg Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.385 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch wenige Stunden vor dem Fed-Zinsentscheid mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 12.389,62 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom letzten übergeordneten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum Hoch des 13. September 2019 bei 12.494,24 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 12.494/12.674/12.784/12.963 und 13.253 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.205/11.881/11.736 und 11.557 Punkten auszumachen.

flatex-select

