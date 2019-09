Reuters berichtete über Kommentare des saudiarabischen Botschafters in Deutschland, der am Donnerstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesprochen hat. Auf die Frage nach einem möglichen militärischen Angriff auf den Iran sagte der saudische Botschafter, dass "alles auf dem Tisch liegt, aber sorgfältig besprochen werden müsse". Die Risikostimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...