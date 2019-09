Mit dem zweiten Exportrückgang in Folge haben die Ausfuhren das tiefste Ergebnis seit Jahresbeginn erzielt.Bern - Der Schweizer Aussenhandel hat im August 2019 den zweiten Monat in Folge einen Dämpfer erlitten. Die Exporte nahmen saisonbereinigt (zum Vormonat) um 4,3 Prozent auf 18,73 Milliarden Franken ab. Real - also preisbereinigt - war der Rückgang mit -4,4 Prozent gar noch eine Spur grösser. Bereits im Juli waren die Exporte mit -3,9 bzw. -1,2 Prozent rückläufig gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...