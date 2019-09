Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Der Getränkekonzern Diageo hat kurz vor Ende des ersten Quartals den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/20 bekräftigt. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei gut gewesen, so der weltgrößte Spirituosenhersteller, zu dem Marken wie Johnnie Walker, Baileys und Smirnoff gehören.

Das organische Umsatzwachstum sollte in den zwölf Monaten per Ende Juni in der Mitte der Prognosebandbreite von 4 bis 6 Prozent liegen. Das organische operative Ergebnis soll rund 1 Prozentpunkt stärker wachsen als der organische Umsatz.

Für die ersten sechs Monate sieht die Diageo plc das organische Wachstum des operativen Gewinns auf dem Niveau des organischen Umsatzwachstums, möglicherweise auch leicht darunter.

