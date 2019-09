Die Zinssenkung der US-Notenbank hat an Europas Börsen zunächst nur wenig Effekt. Der deutsche Leitindex verharrt auf Vortagesniveau.

Die zweite Zinssenkung der US-Notenbank innerhalb weniger Wochen hat die Aktienanleger in Deutschland etwas ratlos zurückgelassen. Der Dax lag kurz nach dem Handelsstart 0,1 Prozent höher bei 12.398 Punkten, nachdem er sich auch am Vortag kaum bewegt hatte. Der Euro Stoxx 50 notierte 0,2 Prozent fester bei 3535 Zählern.

Die Federal Reserve kappte den Leitzins zwar um einen Viertelpunkt - auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. Die Entscheidung war jedoch umstritten: Drei Währungshüter stimmten gegen die Senkung.

Zuletzt hatte die Fed Ende Juli den Leitzins gesenkt - erstmals seit der Finanzkrise 2008/2009. Sieben von 17 Währungshütern signalisierten nun zugleich, dass sie dieses Jahr noch ein Mal nachlegen wollen.

Fed-Chef Jerome Powell hatte die Märkte auf den Schritt vorbereitet, der in Zeiten erhöhter Nervosität an den Finanzmärkten gegangen wird: Neue Spannungen im Verhältnis der USA mit dem Iran und der schwelende Handelskrieg mit China trüben derzeit ebenso die Stimmung an den Börsen wie Rezessionssignale vom Kapitalmarkt.

Zuletzt musste die Fed erstmals seit der Finanzkrise am Geldmarkt intervenieren, um Liquiditätsengpässe zu lindern. Zudem senkte sie nun die Zinsen auf Überschussreserven der Banken, damit das Parken von nicht benötigtem Geld weniger attraktiv wird.

Die eigentlich unabhängig von der Politik agierende Fed sieht sich zugleich einem wahren Trommelfeuer von Forderungen nach einer weitaus lockereren Geldpolitik aus dem Weißen Haus ausgesetzt.

US-Präsident Donald Trump reagierte auch prompt auf den Zinsentscheid. Auf Twitter schrieb er, Powell und die Fed hätten erneut versagt: "Kein Mut, kein Sinn, keine Vision. Ein schrecklicher Kommunikator."

US-Börsen uneinheitlich, höhere Kurse in Japan

Angesichts der unklaren Gemengelage bei der Fed richten die Anleger ihr Augenmerk nun auf US-Konjunkturdaten, die Aufschluss über den weiteren Kurs der Notenbank geben könnten. Am Donnerstagnachmittag erwarten Investoren unter anderem den Philly-Fed-Konjunkturindex. "Wir gehen weiterhin davon aus, ...

