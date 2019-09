Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat am 18. September ihre Blockchain-Strategie verabschiedet, so die Analysten der Sutor Bank. Die Minister Peter Altmaier (Wirtschaft) und Olaf Scholz (Finanzen) sähen in Verbindung mit der Blockchain-Technologie großes Zukunftspotenzial. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten solle im Energiebereich liegen, doch auch im Finanzsektor sollten "Innovationen stimuliert" werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...