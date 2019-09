BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Wirtschaftsweisen mahnt die große Koalition vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts, beim Erreichen der Klimaschutzziele vor lauter Einzelmaßnahmen die Kosten nicht aus dem Blick zu verlieren. "Es gibt eine Fülle von Einzelmaßnahmen, die diskutiert werden", kritisiert Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates und Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI in Essen, im Deutschlandfunk. Seine Sorge sei, dass der eigentlich wichtige Kern, der Preis, ertränkt werde in einer Fülle von Dingen, die man gar nicht überschauen könne.

Aktuell wolle man eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen festlegen, die teilweise einander gar nicht helfen, sondern einander möglicherweise sogar widersprächen. "Das ist bedauerlich, denn eigentlich geht es doch darum, da Ganze kosteneffizient zu machen", mahnte Schmidt. Daher sei es wichtig, dass der CO2-Preis ein wichtiger Aspekt in der Energiewende spielen müsse.

Bei dem Ziel, die Klimaschutzmaßnahmen sozial verträglich zu gestalten, wäre es am ausgewogensten, die Kosten insgesamt erst einmal so gering wie möglich zu halten. "In dem Versuch, bereits jetzt Einzelfallgerechtigkeit möglichst herzustellen und möglichst keinem mehr weh zu tun als dem andern, könnte dabei dann so enden, dass die Kosten so explodieren, dass jeder sehr tief in die Tasche greifen muss", warnte Schmidt.

Er plädierte für eine Absenkung der Energiesteuer und der Einführung einer pauschalen Klimadividende, um den Bürgern den versprochenen sozialen Ausgleich zu geben.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.