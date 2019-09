München (ots) - Mit 2,9 Millionen Zuschauern hat "Gefragt - Gejagt" am gestrigen Mittwoch einen neuen Reichweitenbestwert für die aktuelle Staffel aufgestellt. Die 357. Folge des Vorabendquiz' mit Alexander Bommes erreichte einen Marktanteil von 17,2 Prozent. Die aktuelle "Jagdsaison" währt noch bis zum 26. September.



In "Gefragt - Gejagt" tritt jeweils ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den Jäger, an. Keine leichte Aufgabe für die Kandidaten, denn die Jäger sind ausgewiesene Profis. "Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten



