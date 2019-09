BitHarp( www.bitharp.com ), ein neuseeländischer Hersteller von Hochleistungs-Mining-Rigs, hat gerade eine attraktive "3 plus 1"-Werbekampagne für seine kürzlich eingeführten Produkte Lyre Miner und Harp Miner gestartet. Dieses Sonderangebot gilt bis zum 2.Oktober und bietet jedem, der drei Einheiten der Aktionsprodukte kauft, eine absolut kostenlose zusätzliche Mining Rig.

BitHarp trat kürzlich mit der offiziellen Markteinführung seiner beiden effizienten Mining Rigs ins Rampenlicht. Bei der Entwicklung dieser Miner hat sich das Unternehmen stark auf die Produktleistung und die Rentabilität für Anwender konzentriert. Die beiden Geräte sind für den Einsatz in Heim- und Büroumgebungen sowie in Rechenzentren geeignet und können Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Dash verarbeiten. Sowohl Lyre Miner als auch Harp Miner sind extrem leistungsstark und bieten bei relativ geringem Stromverbrauch außergewöhnlich hohe Hash-Power-Raten (siehe unten).

Lyre Miner: 335 TH/s für Bitcoin, 55 GH/s für Litecoin, 14 GH/s für Ethereum und 9 TH/s für Dash bei einem Stromverbrauch von 600 W.

Harp Miner: 2000 TH/s für Bitcoin 300 GH/s für Litecoin, 75 GH/s für Ethereum und 50 TH/s für Dash bei einem Stromverbrauch von 2400 W.

Eines der Hauptziele von BitHarp war es, die Vorteile des Krypto-Mining für Einzelpersonen ohne Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich Mining zugänglich zu machen. Beide Produkte werden vorkonfiguriert geliefert, so dass der Kunde einfach einschalten, die gewünschte Währung für das Mining auswählen, die Pooldaten eingeben und mit dem Mining beginnen kann. Am wichtigsten ist, dass die Produkte in der Lage sind, innerhalb kurzer Zeit einen erheblichen ROI zu generieren.

"Wir freuen uns, unser neues "3 plus 1"-Angebot vorstellen zu können. Bei BitHarp sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Krypto-Mining für unsere Kunden profitabler zu machen", sagte ein Sprecher von BitHarp. "Nun erhält jeder die Möglichkeit, bis zum 2. Oktober vier unserer Hochleistungs-Mining-Rigs zum Preis von drei zu erwerben."

Mehr Informationen über Lyre Miner und Harp Miner finden Sie auf https://www.bitharp.com/

Über BitHarp: BitHarp ist ein neuseeländischer Hersteller von extrem leistungsfähigen und flexiblen Mining-Rigs für Kryptowährungen. Das Unternehmen verfolgt mit seinen Produkten das Ziel, das Mining für Anleger einfacher und profitabler zu machen.

