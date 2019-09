Eine grosse Anzahl von Teams aus über 20 Ländern bewarb sich für das P3-Programm, um Teil des F10-Ökosystems zu werden, 13 haben es geschafft.Zürich - F10 Inkubator und Beschleuniger - "The Home of FinTech" - geht diese Woche mit dem P3 "Product to Market" Programm in die dritte Runde und freut sich, die teilnehmenden Startups von FinTech, RegTech und InsurTech bekannt zu geben. Eine grosse Anzahl von Teams aus über 20 Ländern bewarb sich für das P3-Programm, um Teil des F10-Ökosystems zu werden.

