Lang laufende S&P500-Index-Puts mit hohen Chancen bei 10%-Korrektur

Im Gegensatz zum DAX-Index (ISIN: DE0008469008), der derzeit 8 Prozent unterhalb seines im Jahr 2017 erreichten Allzeithochs notiert, hält sich der breit gestreute US-Index S&P500 (ISIN: US78378X1072) trotz des Handelsstreites mit China mit derzeit 3.000 Punkten nur knapp unterhalb seines im Juli 2019 bei 3.027 Punkten verzeichneten Allzeithochs auf.

Anleger, die dem US-Aktienindex nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate eine deutliche Korrektur in Höhe von zehn Prozent prognostizieren, könnten das aktuell hohe Kursniveau nutzen, um in Put-Optionsscheine mit langen Laufzeiten zu investieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 2.900 USD

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf den S&P500-Index mit Basispreis bei 2.900 USD, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,01, ISIN: DE000GM1DQK4, wurde beim Indexstand von 3.001 Punkten und dem Euro/USD-Kurs von 1,105 USD mit 0,90 - 0,92 Euro gehandelt.

Gibt der Index in spätestens drei Monaten um zehn Prozent auf 2.700 Punkte nach, dann wird sich der handelbare Preis des Verkaufsoptionsscheines auf etwa 2,03 Euro (+121 Prozent) steigern.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 2.800 USD

Der noch weiter aus dem Geld liegende (Delta -0,27) und somit weniger kostenintensive aber mit höherem Totalverlustrisiko verbundene UBS-Put-Optionsschein auf den S&P500-Index mit Basispreis bei 2.800 USD, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,01, ISIN: CH0440101092, wurde beim Indexstand von 3.001 Punkten mit 0,71 - 0,72 Euro taxiert.

Fällt der US-Index in spätestens drei Monaten auf 2.700 Punkte, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 1,48 Euro (+106 Prozent) befinden.

Längere Laufzeit mit Strike bei 3.000 USD

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der S&P500-Index erst in spätestens sechs Monaten im Vergleich zu heute mit zehn Prozent im Minus notieren wird, könnten ein Investment in den Commerzbank-Put mit Basispreis bei 3.000 USD, Bewertungstag 19.6.20, BV 0,01, ISIN: DE000CJ7XFK1, in Erwägung ziehen. Beim vorliegenden Indexstand wurde der Schein mit 1,51 - 1,52 Euro quotiert.

Bei einem Indexstand von 2.700 Punkten innerhalb der kommenden sechs Monate wird der Preis des Puts im Bereich von 3,30 (+117 Prozent) liegen. Je früher der Kursrückgang eintritt, umso besser werden die Veranlagungsergebnisse ausfallen.

