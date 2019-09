Mehr Geld für Erzieher, mehr Ganztagsschulen: Familienministerin Franziska Giffey und DIHK-Chef Eric Schweitzer wollen über Defizite im Bildungssystem streiten - sind sich aber überraschend oft einig.

WirtschaftsWoche: Frau Giffey, Herr Schweitzer, Deutschland steht vor einer Rezession, bald könnte es in der Politik wieder ums Sparen gehen. Welche Ausgaben für Familien sind verzichtbar?Giffey: Wollen Sie zuerst?Schweitzer: Der Ball liegt bei Ihnen.

Also: Seien Sie mutig!Giffey: Natürlich sind gar keine Ausgaben verzichtbar. Alles, was wir in Familien stecken, ist gut investiertes Geld.

Das lässt sich so pauschal sagen?Giffey: Ja, weil das Geld mehrfach zurückkommt. Gute Chancen für jedes Kind und eine hohe Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen können wir nur erreichen, wenn wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

Die Wirtschaft drängt auf Entlastungen. Herr Schweitzer, sollen die sich auch dadurch finanzieren, dass familienpolitische Leistungen gekürzt werden?Schweitzer: Wir dringen nicht auf Entlastungen in dem Sinne, dass sinnvolle Dinge nicht getan werden sollten. Das größte Wachstumshemmnis für fast alle Firmen ist schon jetzt der Fachkräftemangel. Heute gibt es noch 52 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, in 15 Jahren sind es aber wahrscheinlich vier bis sechs Millionen weniger. Die Unternehmen können ihre wirtschaftliche Grundlage nur erhalten, wenn mehr Frauen arbeiten. Das geht nur mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Giffey: Und die gibt es nur mit ausreichender und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung. Das beginnt in der Krippe und der Kita und muss danach weitergehen. Deshalb arbeiten wir daran, den Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule bis 2025 umzusetzen. Dafür gibt es zwei Milliarden Investitionsmittel vom Bund.

Was heißt eigentlich "Ganztagsbetreuung"? Das ist ja ein dehnbarer Begriff.Giffey: Jedenfalls endet Ganztagsbetreuung nicht um 14.30 Uhr - auch wenn es einige Landespolitiker so sehen.

Ernsthaft?Giffey: Inzwischen haben Bund und Länder sich geeinigt: An fünf Tagen pro Woche soll es für die ersten vier Schulklassen ein Angebot von acht bis 16 Uhr mit Mittagessen und maximal vier Wochen Schließzeit in den Grundschulen geben. Im Moment ist etwa die Hälfte der Grundschulkinder in einer Ganztagsbetreuung untergebracht, der Bedarf liegt aber bei 75 Prozent. Diese Lücke wird meistens von Müttern gefüllt. Wir müssen dahin kommen, dass alle, die arbeiten wollen, das auch tun können. Das ist auch im Sinne der Wirtschaft. Wo ich hinkomme, erzählen mir die Unternehmer, dass sie keine Leute finden.Schweitzer: Das ist ja auch so. Wobei ich hinzufügen muss: Es muss bei der Betreuung nicht um Aufbewahrung, sondern um bestmögliche Qualität gehen. Wir könnten die Nachmittage beispielsweise nutzen, um Kinder für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern!

Ist da nur der Staat gefordert oder auch die Unternehmen?Giffey: Selbstverständlich alle.Schweitzer: Es ist ja nicht so, als würden die Firmen nichts tun. In den vergangenen Jahren ist im Hinblick auf Familienfreundlichkeit extrem viel passiert. Das Bewusstsein hat sich gewandelt: Als ich 2013 DIHK-Präsident wurde, habe ich deshalb sofort einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler gefordert. Damals wurde ich noch schief angeguckt. Heute sagen alle: Du hattest recht. Aber das reicht noch nicht.

Ist Ihr Ideal, dass beide Eltern von kleinen Kindern Vollzeit arbeiten?Schweitzer: Das ist natürlich Sache der ...

