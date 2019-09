Unterföhring (ots) -



- Steigerung um 13 Prozent gegenüber Vorjahresstart

- "Mittwoch der Champions": 1,54 Millionen Zuschauern sahen

CL-Abend rund um Exklusiv-Spiel Bayern München gegen Roter Stern

Belgrad

- Dienstag stärkster Sendetag in einer Gruppenphase mit 1,7

Millionen Zuschauern, davon 1,07 Millionen bei Borussia Dortmund

gegen FC Barcelona

- Starke Berichterstattung im Free-TV mit jeweils knapp 1,5

Millionen Zuschauern auf Sky Sport News HD an den Champions

League Abenden Unterföhring, 19. September 2019 - Am Dienstag rollte in der europäischen Königsklasse wieder der Ball. Sky Sport legte am 1. Spieltag der UEFA Champions League einen überaus starken Start hin: Insgesamt 3,24 Millionen Zuschauer sahen in der Summe die Spiele. Damit lag der Auftaktspieltag um 13 Prozent über dem Vorjahresstart. Zudem war es der zweitstärkste Champions League Spieltag in der Sendergeschichte, nur übertrumpft vom zweiten Spieltag der Vorsaison.



Bereits am Dienstagabend erzielte die Live-Übertragung der Spiele mit einer aggregierten Sehbeteiligung von 1,70 Millionen Zuschauern einen überragenden Wert. Der Dienstag war der stärkste Tag in einer Gruppenphase und lag um 28 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Einzelspiel Borussia Dortmund gegen FC Barcelona, das Sky exklusiv zeigte, sahen dabei inklusive Scouting-Feed insgesamt 1,07 Millionen Zuschauer (Z3+). Es war damit das zweitbeste Einzelspiel in einer Champions League Gruppenphase überhaupt.



Die frühe Konferenz um 18.55 Uhr verfolgten 240.000 Zuschauer und späte Konferenz um 21.00 Uhr inklusive Dortmund gegen Barcelona und Lissabon gegen Leipzig sahen 390.000 Zuschauer.



Das Exklusiv-Spiel auf Sky von Bayern München gegen Roter Stern Belgrad sahen am Mittwochabend 721.000 Zuschauer (Z3+). Die späte Konferenz, u.a. mit dem Bayernspiel und der Partie Leverkusen gegen Moskau, verfolgten 553.000 Zuschauer. Um 18.55 Uhr hatten bereits 264.000 Zuschauer die frühe Konferenz eingeschaltet.



Sky Sport News HD: Königsklasse beflügelt Free-TV Reichweiten



Sky zeigt auch in dieser Saison den kompletten Vorlauf der Partien an beiden Champions League Abenden im Free-TV auf Sky Sport News HD, sowie die ersten Highlights aller Begegnungen direkt nach Abpfiff. Das umfassende Free-TV Angebot wurde von den Zuschauer an den ersten beiden Abenden sehr gut angenommen. An den Champions League Abenden lagen die Reichweiten bei jeweils knapp 1,5 Millionen Zuschauern - bei 1,45 Millionen Zuschauern am Dienstag und 1,41 Millionen Zuschauern am Mittwoch. Dabei kam mit jeweils über 60 Prozent die Mehrheit der Zuschauer aus dem Kreis der Nicht-Abonnenten.



Neben dem TV-Angebot haben zudem die frei zugänglichen digitalen Plattformen von Sky dank skysport.de und den Sky Kanälen auf YouTube und Facebook wöchentlich Abrufe im zweistelligen Millionenbereich generiert. Die Anzahl der Video-Abrufe auf skysport.de und in der Sky Sport App lag mit 3,9 Millionen um 39,5 Prozent über Vorjahr. Auf YouTube wurden die Highlight-Clips 54 Millionen Mal abgerufen.



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.2; linear



