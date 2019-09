Der neue World Robotics Report des IFR zeigt einen globalen Rekordverkaufswert von 16,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. In Einheiten enstspricht dies weltweit 422.000 - 6 % mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen sind eine Hochrechnung, die auf den Einschätzungen verschiedener nationaler Roboterverbände für deren jeweilige Heimatmärkte basiert. Für 2019 prognostiziert die IFR eine Wachstumspause auf dem Rekordniveau von 2018, erwartet aber von 2020 bis 2022 ein durchschnittliches Wachstum von 12 % pro Jahr.

Umsatzrekord trotz globalen Problemen

"Wir haben 2018 eine dynamische Entwicklung mit neuem Umsatzrekord gesehen, auch wenn die Haupt-Roboterkunden - die Automobil- und Elektronikindustrie - ein schwieriges Jahr hatten", sagt Junji Tsuda, Präsident der International Federation of Robotics. "Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bringt Unsicherheit für die Weltwirtschaft mit sich - die Kunden neigen dazu, Investitionen zu verschieben." Der längerfristige Ausblick zeige, dass der anhaltende Automatisierungstrend und die weiteren technischen Verbesserungen zu einem zweistelligen Wachstum führen werden - mit schätzungsweise rund 584.000 Einheiten im Jahr 2022.

Asien wächst langsam - Europa und Amerika deutlich

Asien bleibt zwar der weltweit größte Industrieroboter-Markt, allerdings ergab sich im Jahr 2018 für die drei größten asiatischen Märkte ein differenziertes Bild: Während die Investitionen in China und der Republik Korea zurück gingen, stiegen die Investitionen in Japan um 21 %. Insgesamt wuchs Asien um 1 %. Das die Zukunft der Roboter in Fernost liegt, hat auch ABB erkannt und baut dort seine Roboterfabrik.

In Europa, dem zweitgrößten Markt, stiegen die Roboterinstallationen um 14 % und erreichten zum sechsten Mal in Folge einen neuen Höchststand. In Amerika erreicht die Wachstumsrate ein Plus von 20 % im Vergleich zum Vorjahr, ebenfalls zum sechsten Mal in Folge einen neuen Höchststand.

Deutschland ist der fünftgrößte Robotermark

74 % der globalen Installationen im Jahr 2018 entfallen auf fünf Hauptmärkte: China, Japan, die Vereinigten Staaten, Republik Korea und Deutschland. China bleibt mit einem Anteil von 36 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...