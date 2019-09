Der deutsche EnBW Konzern, der sich mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand befindet, investiert weiter in das im Juni übernommene französische Unternehmen Valeco. Ein neues Bürogebäude in Montpellier wurde jetzt eröffnet. Und bis Dezember solle noch elf Solar- und Windkraft-Projekte in Betrieb gehen. Das gab das Unternehmen gestern Abend anlässlich der feierlichen Einweihung eines neuen weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...