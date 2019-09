Frankfurt (www.fondscheck.de) - Viele Anleger beobachten seit der jüngsten Keynote von Apple den Markt für digitale Unterhaltungselektronik, so die Experten von MainFirst Asset Management.Das ehemals wertvollste Unternehmen der Welt, das mittlerweile hinter Microsoft und Amazon rangiere, habe den Einstieg in neue Geschäftsfelder angekündigt. Anstatt sich allein auf den Verkauf von iPhones und weiteren Endgeräten zu verlassen, verspreche sich das Unternehmen von "Entertainment as a Service"-Angeboten stabile und konjunkturresistente Umsätze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...