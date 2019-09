Die Bank of England hält den Leitzins konstant bei 0,75% - Brexit Unsicherheit führte zu einem schwächeren Produktivitätswachstum - BoE lässt die Asset Purchase Facility unverändert bei 435 Milliarden Pfund - In einer allgemein erwarteten Entscheidung hielt der Ausschuss für Geldpolitik der Bank of England den Leitzins mit einem einstimmigen Votum ...

