Vaduz, Liechtenstein (ots) - Lange Zeit waren die Renditechancen von Private Equity Investments für Privatanleger kaum zugänglich. Doch wie die Quantum Leben AG aus Vaduz zeigt, ermöglicht eine neue Generation von Private Equity Fonds auch nichtinstitutionellen Investoren die Partizipation an den Stärken dieser Anlageklasse.



Investoren sind in der Regel auf der Suche nach Alpha - also die allgemeine Marktentwicklung übertreffende Renditen. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Erträge wird dieser Tage jedoch durch Transaktionen außerhalb der etablierten Wertpapiermärkte wie der Deutschen Börse oder der New York Stock Exchange generiert: Der private Kapitalmarkt ist seit einigen Jahren der Schauplatz, an dem Investoren oftmals die wirklich interessanten Anlagevehikel finden. Zu den populärsten Instrumenten gehören Eigenkapitalbeteiligungen an aussichtsreichen, jedoch nicht-börsennotierten Unternehmen: Private Equity Investments. Rund 1,3 Billionen Dollar sind Schätzungen zufolge aktuell weltweit in diese Anlageklasse investiert, im Rahmen derer Beteiligungsgesellschaften Unternehmen kaufen, über einen mehrjährigen Zeitraum wirtschaftlich weiterentwickeln und sie anschließend mit entsprechendem Ertrag wieder veräußern.



Lange Zeit war privates Beteiligungskapital nicht zuletzt aufgrund des erforderlichen Investitionsvolumens institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen und Versorgungswerken sowie Profi-Investoren und besonders vermögenden Anlegern vorbehalten. Doch viele Private Equity Fonds erlauben mittlerweile auch Privatanlegern, von der Wertentwicklung nicht-börsennotierter Unternehmen zu profitieren. Die Quantum Leben AG aus Liechtenstein lässt interessierte Anleger über ausgewählte Fondsprodukte an ihren Erfahrungen mit dieser besonders chancenorientierten Anlageklasse teilhaben.



Private Equity Fonds: Beteiligungskapital und Expertise



PE-Fonds gehören zu den alternativen Investmentfonds (AIF), also jenen Fonds, die über die 2010 erlassene AIFM-Richtlinie reglementiert werden. Ein Private Equity Fonds beteiligt sich in der Regel an mehreren Zielunternehmen und nimmt im Zuge der Beteiligung auch aktiven Einfluss auf das Management der Firmen. Die Fondsmanager verfügen zumeist über langjährige Erfahrung in der betreffenden Branche und bringen dementsprechend neben dem privaten Beteiligungskapital auch ihr Expertenwissen ein, um eine positive Entwicklung des Unternehmens zu fördern und es zum Abschluss der Beteiligung profitabel veräußern zu können. Den Weg zu einer außerbörslichen Unternehmensbeteiligung über einen Fonds zu beschreiten, ist aus Sicht der Quantum Leben AG aus diesem Grund für Privatanleger zweifach aussichtsreich, profitiert der Anteilinhaber doch sowohl von dem Potenzial aussichtsreicher Unternehmen ohne Börsennotierung ebenso wie vom Fachwissen des Private Equity Fondsmanagers.



Quantum Leben AG: Voraussetzung für ein Private Equity-Engagement



Für ein erfolgreiches Engagement in Private Equity für Privatanleger gilt es, einige grundlegende Aspekte zu beachten. In erster Linie kommt der Berücksichtigung eines relativ langen Anlagehorizonts große Bedeutung zu. Der Erfahrung der Quantum Leben AG zufolge sollte der Anlagezeitraum keineswegs unterhalb von fünf Jahren liegen, vielmehr empfehlen die Finanzexperten aus Liechtenstein einen Zeitrahmen im Bereich von mindestens acht bis 15 Jahren anzuvisieren, um eventuell auftretende Wertschwankungen über den zeitlichen Verlauf ausgleichen zu können.



Auch der typischen Wertentwicklung der Anlageklasse sollte bei der Planung der Investmentstrategie Rechnung getragen werden: Diese ist bei PE häufig von einer anfänglich flachen Entwicklungskurve geprägt, der erst in einer zweiten Phase ein anhaltender Aufwärtstrend folgt, in dem das Potenzial des Investments realisiert wird. Aufgrund dieser zeitlichen Verzögerungen und der Unwägbarkeiten der Renditeentwicklung ist der Grundsatz der Diversifizierung, also der Streuung des Kapitals auf unterschiedliche Assets, bei PE-Investments von besonders maßgeblicher Bedeutung.



Private Equity Fonds beziehen diese fundamentalen Eigenheiten außerbörslicher Beteiligungen in die Konzeption und Planung ihrer Anlagestrategie mit ein und eignen sich daher aus Sicht der Quantum Leben AG für die Realisierung von Private Equity-Investments auch für Privatanleger. Besonders zielführend ist ein PE-Engagement als Komponente zur Beimischung innerhalb einer diversifizierten Anlagestrategie. In dieser Funktion kann die Anlageklasse ihre Stärken auch in einem privaten Portfolio ausspielen. Neben der gegenüber dem allgemeinen Markt historisch überdurchschnittlichen Performance spricht insbesondere die geringe Korrelation mit anderen Assetklassen für die Einbeziehung von privatem Beteiligungskapital in ein ausreichend diversifiziertes Depot.



Private Equity als starke Säule im Fondsportfolio



Als renditetragender Baustein kann ein Private Equity-Investment einen maßgeblichen Beitrag zu den Erträgen einer Kapitalanlage beispielsweise für die Vermögensbildung leisten. Interessierte Privatanleger können über die von den Geschäftspartnern der Quantum Leben AG entwickelten Dachfonds in ein strukturiertes Fondsportfolio investieren, das von Private Equity- über Blue Chip- und Sachwertfonds bis hin zu Emerging Markets- und Themenfonds beispielweise aus dem Bereich der erneuerbaren Energien eine Vielzahl an Branchen und Anlagethemen abdeckt. Dabei besteht die Möglichkeit, die private Unternehmensbeteiligung wahlweise über Einmalanlagen oder mittel- bis langfristig aufzubauen.



Das Unternehmen Quantum Leben AG



Bei der Quantum Leben AG handelt es sich um eine Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Liechtenstein. In enger Kooperation mit ausgewählten Partnern entwickelt und vertreibt das Unternehmen leistungsstarke Produkte für den privaten Vermögensaufbau und die Vermögensabsicherung. Die Kernkompetenz liegt bei fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen.



