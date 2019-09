Aus Sicht der Bullen war der September sehr erfolgreich verlaufen, der Platinpreis konnte mit einer Reihe anderer Metalle merklich an Wert zulegen und sich zeitweise sogar über den 200-Wochen-Durchschnitt von 948,27 US-Dollar hinwegsetzen. Dann aber war Schluss, Verkäufer übernahmen wieder und haben das Industriemetall in eine wohlverdiente Konsolidierung geschickt. Aktuell befindet sich Palatin auf dem Weg zurück zum Ausbruchsniveau von grob 900,00 US-Dollar, wo zuvor das übergeordnete Kaufsignal zustande gekommen ist. Genau an dieser Stelle kommt es nach einem regelkonformen Pullback häufig zu einem Trendwechsel und Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye. Für einen Long-Einstieg wäre kaum ein anderes Niveau besser vorstellbar.

Ziel bei über 1.000 USD

