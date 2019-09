Für den Netzbetreiber bzw. Provider endet das Netz meist mit dem Hausübergabepunkt. Die Verkabelung in die Wohnung oder in den Systemraum des Gewerbebetriebs bleibt dem Anwender überlassen. Hat der Anwender Glück, erhält er vom Provider ein Merkblatt, aus dem hervorgeht, wie die Verkabelung im Gebäude aussehen soll. Hat er Pech, enthält es Unstimmigkeiten, die jeden Nicht-Fachmann vor gewaltige Probleme stellen.

Herausforderung Hausübergabepunkt

Die Herausforderungen beginnen bereits am Hausübergabepunkt. Im einfachsten Fall eines Einfamilienhauses kann es genügen, den Glasfaseranschluss des Routers über ein Glasfaser-Patchkabel mit der Glasfaserdose des Providers zu verbinden. Die Dose dient dabei als Netzabschluss des Providers (der sogenannte Abschlusspunkt Linientechnik, kurz APL). Vom Router geht es dann mit Kupferdatenleitungen oder per WLAN in die einzelnen Räume.

In einem Mehrfamilienhaus oder einem Gewerbebau mit mehreren Nutzern sieht die Sache schon ganz anders aus: Hier enden die Glasfasern des Providers typischerweise in einem Verteiler. Von dort führen weitere Glasfasern zu den Anschlussdosen in den einzelnen Wohnungen und Gewerbeeinheiten.

Glasfaser-Anschlussdose ...

