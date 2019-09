BERLIN (Dow Jones)--Mehrere Umwelt- und Mieterverbände haben kurz vor dem Klimakabinett der Bundesregierung auf die rasche Einführung einer CO2-Bepreisung im Gebäudesektor gedrängt. Noch in diesem Jahr müsse ein "ambitioniertes Maßnahmenpaket für die Modernisierung" beschlossen werden, heißt es in dem Diskussionspapier der "Gebäude-Allianz", das an die zuständigen Bundestagsausschüsse und Ministerien versandt wurde. Der Einstieg in das Preissystem müsse noch innerhalb der nächsten sechs Monate erfolgen und die Steigerung "hinreichend hoch, eindeutig und langfristig planbar" sein.

Die Unterzeichner des Papiers wollen erreichen, dass Verursacher des klimaschädlichen CO2 die Kosten ihrer Handlungen zumindest anteilig tragen und nicht die Allgemeinheit vollständig für die steigenden CO2-Kosten aufkommen müsse. Zugleich wollen sie das Preisinstrument sozialverträglich ausgestalten. Ein Teil der Einnahmen müsse an die Verbraucher zurückgezahlt werden, zum Beispiel in Form der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudemodernisierung.

Gebäude sind für 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Insgesamt 20 Verbände der Gebäude-Allianz haben den Aufruf unterzeichnet, darunter der Naturschutzbund (Nabu), die Deutsche Umwelthilfe, der Bundesverband Erneuerbare Energie und der Deutsche Mieterbund. Union und SPD kommen am Abend zusammen, um die Eckpunkte des für Freitag anberaumten Klimakabinetts zu besprechen.

