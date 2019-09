Der Druck und die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen auf uns zukommen, wird größer und auch deutlicher. Besonders in der Unternehmerwelt sind wir Menschen den Bewegungen auf unterschiedlichen Ebenen kaum noch gewachsen - Life-Integration, Generation Z, Mobilität, das nachhaltige Wirken von Frauen im Unternehmen, Anforderungen an Leadership und Führungskultur, Teamorientierung, Generationendialog und noch viele Schlagworte mehr und auch Konzepte versuchen uns in diesem Wandel, oder vielleicht schon Bruch, Orientierung und Sicherheit zu geben. Bei dieser Vielfalt an Angeboten stellen wir uns natürlich die Frage"…wie soll das alles gehen und wie mache ich es richtig…?". Der richtige Job. Und dann sind da noch zahlreiche Angebote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...