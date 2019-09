BERLIN (Dow Jones)--Beim Thema Grundrente scheint Bewegung in die festgefahrenen Positionen der großen Koalition gekommen zu sein. Ein Regierungssprecher sagte, nächsten Freitag werde die Arbeitsgruppe der Regierung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Zuvor habe es ein konstruktives Vorgespräch zwischen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Kanzleramtschef Helge Braun gegeben. "Die Bundesregierung ist zuversichtlich, gemeinsam in dieser Arbeitsgruppe zu einem schnellen und guten Kompromiss zu kommen. Mit Ergebnissen ist aber im Rahmen dieser ersten Sitzung noch nicht zu rechnen", so der Regierungssprecher.

Die SPD will ab 2021 eine Grundrente für Menschen mit geringen Einkommen nach 35 Jahren Arbeit, Kindererziehung oder Angehörigenpflege. Diese soll vorwiegend aus Steuermitteln finanziert werden. Dabei soll es keine Bedürftigkeitsprüfung geben. Die Union wiederum beharrt auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Mögliche Kompromisslinien sind eine Überprüfung der Haushaltseinkommen aber nicht der Vermögensverhältnisse, berichtet das Handelsblatt am Donnerstag. Dadurch würden statt der zuerst anvisierten 3 Millionen Geringverdiener noch 2 Millionen Menschen davon profitieren, so die Zeitung. Das Bundesarbeitsministerium konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind Helge Braun, Hubertus Heil, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie die Unions- und SPD-Politiker Alexander Dobrindt, Karolina Gernbauer, Hermann Gröhe, Mike Mohring, Manuela Schwesig, und Wolfgang Tiefensee.

