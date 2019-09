Vaduz (ots/ikr) - Mehr als 90 ehemalige Mitarbeitende der Landesverwaltung nahmen am Donnerstag, 19. September 2019, am 35. Pensionistentreffen teil. Das Treffen stand in diesem Jahr unter dem Motto "300 Jahre Liechtenstein" und fand somit auch im Fürstentum statt.



Bevor es auf eine geschichtliche Reise durch Liechtenstein ging, trafen sich die Teilnehmenden in der Hofkellerei in Vaduz zu einem gemeinsamen Apéro mit anschliessendem Mittagessen. Dort wurden sie von Regierungschef Adrian Hasler und seinem Stellvertreter Daniel Risch begrüsst. Hasler wünschte den Pensionistinnen und Pensionisten einen spannenden und geschichtsträchtigen Tag in Vaduz und ehrte die beiden ältesten Teilnehmenden: Die 92-jährige Maria Hermann und den 92-jährigen Kurt Schädler. Ausserdem gratulierte Hasler Adolf Frick, der am Tag des Treffens seinen 69. Geburtstag feierte.



Im Anschluss reiste Fabian Frommelt, der Forschungsleiter für Geschichte am Liechtenstein-Institut, gemeinsam mit den Pensionistinnen und Pensionisten in die Vergangenheit - in die 300-jährige Geschichte Liechtensteins.



Am Nachmittag wurden die Teilnehmenden mit dem Citytrain bei der Hofkellerei abgeholt und konnten eine halbstündige Tour durch Vaduz geniessen. Danach hatten sie die Möglichkeit, die verschiedenen Ausstellungen in den Museen in Vaduz zu besuchen.



