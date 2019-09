Rochester, Michigan (ots/PRNewswire) - Die BeagleBoard.org Foundation kündige heute die allgemeine Verfügbarkeit von BeagleBone an, die neueste, schnellste, leistungsstärkste und bislang kostengünstigste Entwicklungsplatine von BeagleBoard.org, die eine ganz neue KI-Revolution ins Rollen bringt. BeagleBone AI, die auf unserem bewährten Linux-Open-Source-Ansatz beruht, schließt die Lücke zwischen kleinen Single-Board-Computern (SBCs) und leistungsstärkeren industriellen Computern. Durch Einsatz des Texas Instruments Sitara AM5729 Prozessors haben Entwickler Zugriff auf leistungsstarke maschinelle Lernfunktionen mit der Einfachheit des BeagleBone Black-Header und mechanischer Kompatibilität.



BeagleBone AI verdeutlicht auf einfache Weise, wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen im Alltag Anwendung finden können. Mit BeagleBone AI können Entwickler von den digitalen Signalprozessor (DSP) TI C66x Cores und den Embedded-Vision-Engine (EVE) Cores auf dem Sitara AM5729 Prozessor profitieren. Maschinelles Lernen wird durch einen optimierten TI Deep Learning (TIDL) Software-Framework und vorinstallierte Software-Tools unterstützt. Der Download und das Ausführen der aktuellsten Beispiele von Edge-Interference-Algorithmen bzw. Anwendungen lassen sich mit wenigen Klicks erledigen.



"Diese Platine ist die Antwort auf den Wunsch unserer Community, die nächsten großen Fortschritte in der BeagleBoard.org-Familie zu erleben", so Jason Kridner, Mitgründer der BeagleBoard.org Foundation. "Sie bietet endlose Funktionen und Möglichkeiten, die bislang noch kein anderer Single-Board-Computer vorweisen konnte, unabhängig der offenen Hardware."



Die Funktionen von BeagleBone AI umschließen:



- Funktioniert mit bestehenden BeagleBoard.org BeagleBone

Cape-Zusatzkarten sowie vielen verfügbaren Cape-Zusatzkarten und

Gehäusen von Drittanbietern - Dual 1,5 GHz Arm Cortex-A15 Mikroprozessor-Subsystem

- 2 C66x Floating-Point VLIW DSPs

- 4 Embedded Vision Engines (EVEs), die von der

TIDL-Software-Framework-Bibliothek für maschinelles Lernen

unterstützt werden

- 2x programmierbare Dual-Core-Echtzeit-Einheiten (PRU) Subsysteme (4

PRUs insgesamt) für extrem latenzarme Steuerung und

Software-generierte Peripheriegeräte

- 2x Dual Arm Cortex-M4 Co-Prozessoren für Echtzeitsteuerung und

Verwaltung vom Subsystem

- IVA-HD Subsystem mit Support für 4K bei 15 fps H.264

Kodierung/Dekodierung und andere Codecs bei 1080p60

- Vivante GC320 2D Grafikbeschleuniger

- Dual-Core PowerVR SGX544 3D GPU - BeagleBone Black Header- und mechanische Kompatibilität

- 1 GB RAM und 16 GB On-Board eMMC-Flash mit

Hochgeschwindigkeitsschnittstelle

- USB Typ-C für Stromversorgung und SuperSpeed Dual-Role-Controller;

und USB Typ-A Host

- Gigabit Ethernet, 2,4/5 GHz WiFi und Bluetooth 4,2/BLE

- microHDMI Video- und Audioausgang

- Zero-Download "Out-of-Box"-Software-Erfahrung

- TI Sitara AM5729 Prozessor mit: "Wir sind überzeugt, dass diese Platine bei der alltäglichen Automatisierung in industriellen, kommerziellen und häuslichen Anwendungen überragend sein wird", so Christine Long, Executive Director der BeagleBoard.org Foundation. "Und dank der extrem wettbewerbsfähigen Preisgestaltung ist diese Platine für jeden verfügbar. Sie wird die Branche grundlegend verändern."



BeagleBone AI kann als eigenständige Platine, einschließlich Kühlkörper und Antenne, über die Hauptvertriebspartner von BeagleBoard.org bezogen werden. Bitte besuchen Sie http://beaglebone.ai.



Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zur BeagleBoard.org Foundation an Executive Director Christine Long unter christi@beagleboard.org



BeagleBoard.org und BeagleBone sind eingetragene Handelsmarken der BeagleBoard.org Foundation, eine in den USA ansässige gemeinnützige 501c3-Organisation



Sitara ist eine Handelsmarke von Texas Instruments



