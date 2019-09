Baden-Baden (ots) - 90-minütige Dokumentation zum großen Geburtstag der SWR Schwarzwaldserie und eine "lange Fallers Nacht" / am 21. September 2019 im SWR Fernsehen



Am 25. September 1994 strahlte der Südwestrundfunk (damals noch Südwestfunk) die erste Folge "Die Fallers" aus. Jetzt feiert die SWR Schwarzwaldserie ihren 25. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt das SWR Fernsehen am kommenden Samstag, 21. September 2019, um 20:15 Uhr eine 90-minütige Dokumentation der besonderen Art: "25 Jahre Die Fallers - Die schönsten Geschichten" erzählt die ganz großen Ereignisse aus einem Vierteljahrhundert "Die Fallers" noch einmal nach. Spannend dabei ist, wie nah sich die TV-Dramaturgie an der Lebenswirklichkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer orientiert. Ab 22:50 Uhr folgt dann eine "lange Nacht" mit zehn ausgewählten "Fallers"-Folgen, die sich auf den Inhalt der Dokumentation beziehen.



"Fallers"-Highlights neu betrachtet



In der Dokumentation von Christian Stöffler werden die Highlights aus über 1.000 "Fallers"-Folgen noch einmal neu betrachtet. Zusammen mit einem Blick auf die Themenschwerpunkte ergeben sie die DNA der SWR Erfolgsserie: der Bruderzwist, der Verlust des Sohnes, der Kampf der Frauen um die Emanzipation, die Frage um die Nachfolge auf dem Hof, die oft heikle Balance zwischen Tradition und Innovation. Es sind teils dramatische Konflikte, herzzerreißende Love-Storys, die ganz großen Aufreger und viele lustige Momente auf einem Bauernhof im Schwarzwald.



"lange Nacht" und eine Geburtstagsparty



Ab 22:50 Uhr folgt am 21. September dann eine "lange Fallers-Nacht" mit zehn ausgewählten Folgen, die auf den Inhalt der Dokumentation anspielen. Außerdem läuft am folgenden Tag, Sonntag, 22. September, 19:15 Uhr, die "Fallers"-Folge 1.025 mit dem Titel "Fünfundzwanzig Jahre", in der "Fallers"-Enkel Albert (Alessio Hirschkorn), der in der ersten Folge geboren wurde, seinen 25. Geburtstag feiert. Und zwar ganz groß!



Sendungen:



"25 Jahre Die Fallers - Die schönsten Geschichten", 21.9.2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



"25 Jahre Die Fallers - Die lange Nacht", 21.9.2019, ab 22:50 Uhr, SWR Fernsehen



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion des Südwestrundfunks.



Online First: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der SWR Mediathek zu sehen.



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"

sonntags, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen Ausführliches Pressedossier mit weiteren Informationen, Clips und Hintergründen unter: http://swr.li/serienjubilaeum-die-fallers



Pressekontakt:



Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, E-Mail

katharinabs@gmx.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4380024