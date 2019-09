Gießen (ots) - Wer sein Gewicht dauerhaft reduzieren möchte, hat bei Diäten eine große Auswahl. Ob Saft oder Suppenkuren, Low-Carb-Diäten oder "Null-Diät" - alle versprechen schnelle Erfolge.



Jojo-Effekt, Nährstoffmangel und Muskelabbau sind dabei jedoch oft die Folge. Eine echte Alternative bietet nun Pascoe mit Pascogracil - mit dem veganen Proteinshake können Sie abnehmen, ohne auf wertvolle Nährstoffe zu verzichten. Dabei ist Pascogracil frei von Soja und tierischen Eiweißen.



Der neue Proteinshake Pascogracil kann bei der Änderung des gewohnheitsmäßigen Verhaltens helfen und die gewünschte Gewichtsreduktion unterstützen. Der sehr gut zu trinkende, samtig weiche Drink mit einem angenehmen Vanillearoma enthält neben einem ausgewogenen Verhältnis von Reis- und Erbsenprotein viele wichtige Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe. Er ist zur veganen Ernährung geeignet und kann ein- bis zwei Mahlzeiten des Tages ersetzen.



Zubereitung



Für eine Portion als Mahlzeitenersatz einfach 55 g Pulver (4 leicht gehäufte Esslöffel) und 5 g (ca. 1 Teelöffel) Leinöl (oder ein gleichwertiges Öl) mit 250 ml kaltem Wasser in einen Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. Dank der praktischen, wiederverschließbaren Dose bleibt das Pulver frisch und kann gut transportiert werden.



Die Vorteile von Pascogracil:

- mit wertvollen Proteinen, basischen Mineralstoffen, Spurenelementen

und Vitaminen

- enthält alle wichtigen essentiellen und semi-essentiellen

Aminosäuren

- ausgewogene Aminosäuren-Kombination

- hoher Proteingehalt

- gute biologische Wertigkeit der Proteine

- mit Milchsäurebakterienlysaten

- vegan

- laktose-, zucker-, soja- und glutenfrei

- Qualitätsprodukt

- hergestellt in Deutschland

- keine Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe Die enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine tragen zum Erhalt einer normalen Funktion bei:



- der Muskeln (Calcium, Kalium) - des Energiestoffwechsels (Calcium, Eisen, Jod, Kupfer, Mangan) - des Immunsystems (Eisen, Kupfer, Selen, Vitamin C, Vitamin D,

Zink) - des Nervensystems (Jod, Kalium, Kupfer, Vitamin C) sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung (Eisen und Vitamin C) und zur Erhaltung der Muskelfunktion (Vitamin D).



Pascogracil ist, wie alle Pascoe Produkte in der Apotheke erhältlich.



Pressekontakt:



Pascoe Naturmedizin

Stefanie Wagner

Unternehmenskommunikation

Schiffenberger Weg 55

35394 Gießen

Telefon: +49 (0)641 7960-330

E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.de



Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7169