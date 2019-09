NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gegangen. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,3 Prozent auf 27.219 Punkte, der S&P-500 gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,4 Prozent. Damit knüpfen die Indizes an die Gewinne am Vortag im späten Geschäft an. Etwas gestützt werden sie von guten Konjunkturdaten. Im Übrigen verdauen die Anleger am Tag nach der Fed-Entscheidung nochmals die Aussagen. Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass es weniger Sicherheit über den Zinspfad gebe als noch im Juli. Die Entscheidungen müssten Sitzung für Sitzung getroffen werden. Hinzu kommt, dass die Notenbanker bei der Zinssenkung um 25 Basispunkte und beim Zinsausblick geteilter Meinung waren. Damit bleibt aber die Tür für weitere Zinssenkungen prinzipiell offen.

Investoren hatten sich eine stärkere Indikation für die künftigen Aktionen der Währungshüter erhofft, wie Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets sagt. Die Unsicherheit sei angesichts des Handelskriegs, des Brexits und der Irankrise ohnehin groß: "Wir sind nicht wirklich weiter als vor 24 Stunden", so Hewson.

In dieser Lage könnte etwas Orientierung von Konjunkturdaten kommen. Der Philadelphia-Fed-Index und die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt fielen etwas besser aus als erwartet, die Leistungsbilanz entsprach den Erwartungen. Im frühen Geschäft folgen Daten zum Immobilienmarkt und der Index der Frühindikatoren.

Ölpreis steigt - Saudis müssen importieren

Die starken Schwankungen im Ölpreis setzen sich fort. Nach der Schwäche am Vortag geht es nun nach oben. Hintergrund ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die saudische Ölgesellschaft Aramco verarbeitete Ölprodukte wie Diesel und Benzin für den heimischen Konsum nachfragt, um Rohöl für den Export anbieten zu können. Außerdem soll Saudi-Arabien Irak nach 20 Millionen Barrel Öl gefragt haben. "Die Saudis versuchen verzweifelt den Eindruck zu erwecken, dass sie zuverlässige Exporteure von Öl für die Kunden weltweit sind", sagt Marktexperte Bjarne Schieldrop von SEB Markets. Das Land tue was es könne, um die Exporte aufrecht zu erhalten. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 58,72 Dollar, Brent verteuert sich um 1,7 Prozent auf 64,70 Dollar.

Am Devisenmarkt fällt der Dollar nach den Gewinnen, die er am Vortag mit der Fed-Entscheidung eingeheimst hatte. Offenbar hatten einige Teilnehmer mit stärkeren Lockerungssignalen gerechnet, nun kommt es zu einer Gegenbewegung. Gegenwärtig steht der Euro bei 1,1060 Dollar nach 1,1030 Dollar am Vorabend. Daneben steht eine Reihe von Zinsentscheidungen im Blick. Die japanische Notenbank ließ ihre Geldpolitik unverändert, was dem Yen Auftrieb verleiht. Auch der Franken profitiert davon, dass die Schweizerische Nationalbank die Füße stillhielt. Die norwegische Krone reagiert volatil auf eine Zinsanhebung, tendiert aktuell aber wie zuvor. Das britische Pfund erholt sich nach dem von der Bank of England unverändert belassenen Leitzins, hatte aber im Vorfeld nachgegeben.

Der Goldpreis erholt sich von den Verlusten am Mittwoch, als die Entscheidung der US-Notenbank ihn unter Druck brachte. Aktuell steigt die Feinunze um 0,5 Prozent auf 1.502 Dollar und bewegt sich damit wie seit knapp zwei Wochen um die 1.500er-Marke.

US-Anleihen setzen ihren Anstieg fort. Die Zehnjahresrendite fällt im Gegenzug um 3,5 Prozent auf 1,76 Prozent.

Microsoft legen zu

Microsoft steigen um 1,5 Prozent mit der Ankündigung einer 11 Prozent höheren Quartalsdividende und dem Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Es ist das dritte Mal, dass das Board des Konzerns ein Rückkaufprogramm dieser Größe genehmigt hat.

Für die Cisco-Aktien geht es nachbörslich um 0,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte angekündigt, den Cloud-Spezialisten Datadog zu übernehmen, der gerade im Begriff ist, an die Börse zu kommen. Cisco bot dafür zwar mehr als die 7 Milliarden Dollar an, die Datadog bei seinem Börsengang anstrebt, das Unternehmen lehnte die Offerte laut informierten Personen aber ab und will den Börsengang durchziehen.

Für die Aktie des Stahlherstellers U.S. Steel geht es um 12,2 Prozent abwärts. U.S. Steel hat die Prognose für die Auslieferungen im laufenden Jahr erneut gesenkt. Im Schlepptau fallen Nucor um 0,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.218,85 0,26 71,77 16,68 S&P-500 3.014,88 0,27 8,15 20,27 Nasdaq-Comp. 8.207,41 0,37 30,02 23,69 Nasdaq-100 7.920,64 0,41 32,08 25,13 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,72 -3,3 1,75 51,9 5 Jahre 1,64 -3,1 1,68 -28,0 7 Jahre 1,72 -3,5 1,76 -52,8 10 Jahre 1,76 -3,5 1,80 -68,3 30 Jahre 2,21 -3,5 2,24 -85,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:35 Uhr Mi, 17:26 % YTD EUR/USD 1,1063 +0,28% 1,1040 1,1063 -3,5% EUR/JPY 119,52 -0,07% 119,09 119,69 -5,0% EUR/CHF 1,0967 -0,24% 1,0998 1,1002 -2,6% EUR/GBP 0,8858 +0,15% 0,8851 0,8862 -1,6% USD/JPY 108,03 -0,35% 107,87 108,19 -1,5% GBP/USD 1,2490 +0,12% 1,2474 1,2484 -2,1% USD/CNY 7,095 +0,13% 7,103 7,0860 +3,2% Bitcoin BTC/USD 9.865,25 -3,15% 9.868,82 10.158,94 +165,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,72 58,11 +1,0% 0,61 +22,2% Brent/ICE 64,70 63,60 +1,7% 1,10 +16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.501,58 1.494,00 +0,5% +7,58 +17,1% Silber (Spot) 17,88 17,78 +0,6% +0,10 +15,4% Platin (Spot) 937,64 932,50 +0,6% +5,14 +17,7% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,0% +0,00 -1,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.