Zu häufig, zu lang, zu gering der Ertrag, zu viel Geschwätz: Nichts nervt mehr im Büroalltag als Besprechungen. Dabei wissen manche Firmen längst, wie sich Sitzungen zu einer Bühne der Effizienz umgestalten lassen.

Gabi Westerteiger verteilt Überraschungseier am Konferenztisch. Die sieben Teilnehmer ihres Meetings, Beschäftigte der Otto-Gruppe, sollen die Plastikfiguren in den Schokoeiern zusammenbauen, deren Charakter entschlüsseln: Inwiefern spiegeln sie die Stimmung der Mitarbeiter und ihre Rolle im jüngsten Projekt, will Westerteiger wissen. Sie moderiert das Treffen, bei dem ein Team des Versandhändlers auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer App zurückschaut. Ein langwieriges Projekt, gerade fertiggestellt, mit vielen Aufs und Abs. Wie haben die Angestellten die Wochen erlebt? Was hat gut geklappt? Was lief schlecht? Was lässt sich daraus für die Zukunft lernen?

Knistern am Tisch. Viele der Plastikfiguren stellen Musiker dar. "Meiner spielt Saxofon", meldet sich eine Mitarbeiterin. "Das passt gut zu unserer Zusammenarbeit. Wir waren wie eine Band, die gut harmoniert, aber auch improvisieren muss." Eine Kollegin ergänzt: "Das Saxofon ist ein schwierig zu lernendes Instrument. So habe ich auch das Projekt empfunden: Wir haben uns Mühe gegeben, aber es hat trotzdem oft geholpert." Ein Dritter: "Das Saxofon liegt mir nicht. Mit unserem Auftrag ging es mir ähnlich: Immer wieder habe ich gehadert, weil ich die Idee dahinter nicht nachvollziehen konnte."

Westerteiger sagt nichts. Die Kommunikationsexpertin bei Otto lässt reden. Über die prima Stimmung im Team, die unklare Rollenverteilung, das ausbleibende Lob. "Mithilfe von spielerischen Elementen wie den Schokoeiern gelingt es vielen Menschen viel leichter, auch einmal Kritik zu üben, vielleicht sogar an Menschen, die sie sehr schätzen", weiß Westerteiger. Sie arbeitet daher gerne mit Überraschungseiern und -momenten. Um Menschen raus aus der Routine zu holen.

Immer dieselben Grabenkämpfe

Genau darum geht es in deutschen Büros: um den organisierten Regelbruch, ein Durchbrechen der gewohnten Abläufe, ein Ende des schematischen Konferenzdenkens. Meetings nerven, weil sie Selbstdarstellern eine Bühne bereiten und weil dort immer wieder dieselben Grabenkämpfe zwischen denselben Abteilungen ausgefochten werden. Unerträglich das peinlich berührte Schweigen, wenn der Chef eine Aufgabe zu verteilen hat! Nicht zu fassen all die Fragen, die nach einer Stunde der ziellosen Diskussion mal wieder offenblieben, weil sich niemand zu klareren Worten durchringen konnte als zum "Wir müssten ...".

Mehr als die Hälfte aller deutschen Angestellten sagt, dass Meetings in ihren Firmen langweilig sind und zu keinem klaren Ergebnis führen, so das Ergebnis einer Umfrage des Bürotechnikherstellers Sharp. Vier von fünf Teilnehmern flüchten sich in Tagträume. Jeder Zweite checkt nebenbei seine E-Mails. Jeder Zehnte räumt ein, schon einmal weggedöst zu sein. Vor vier Jahren kam eine Studie aus den USA zu dem Schluss, dass jeder fünfte Büroangestellte lieber einer frischen Schicht Lack beim Trocknen zusehen würde, als am nächsten Meeting teilzunehmen. Zehn Prozent gaben gar an, sie würden im Zweifel sogar eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt vorziehen.Natürlich: Meetings müssen sein. Das Check-up am Morgen, das Brainstorming zu Beginn eines neuen Projekts, das jährliche Strategietreffen - die besten Ideen werden nicht geboren, wenn ein Genie mit sich selbst spricht, sondern wenn Gedanken fliegen und Einfälle kursieren: Inspiration ist ansteckend. Meetings sind der Ort, an dem Probleme erörtert, Entschlüsse gefasst und Konzepte geboren werden - und im Idealfall werden dabei alle Beteiligten mit ins Boot geholt. Sie können helfen, Lust auf neue Aufgaben zu machen, Talente im Team zutage zu fördern und Aufgaben klug zu verteilen.

Die Zahl der Meetings werde in Zukunft deshalb eher zu- als abnehmen, sagt der Saarbrücker Arbeitspsychologe Cornelius König: Darauf sollten sich Firmen einstellen und ihre Runden besser organisieren. Oft reicht es, sich ein paar Regeln zu verordnen. Das zeigt ein Blick in Unternehmen, denen es gelingt, Horrorsitzungen in ebenso konstruktive wie kreative Runden zu verwandeln.

Wie beim Versandhändler Otto, wo Gabi Westerteiger als eine Art Schiedsrichterin darüber wacht, dass der Zeitplan einer Besprechung eingehalten wird, alle Gesprächspartner zu Wort kommen und kein vereinbartes Thema aus dem Blick gerät. Sie ist Teil eines von jedem Mitarbeiter buchbaren Moderatorenteams, mit dem das Hamburger Unternehmen eine neue Meeting-Kultur im eigenen Haus etablieren will.Ein Grund: Sitzungen kosten viel Geld. Angestellte verbringen im Schnitt sechs Stunden pro Woche in Meetings. Und Top-Manager absolvieren nicht weniger als 37 Meetings pro Woche, berichten Forscher, die zwölf Jahre lang die Terminkalender von Vorständen in den USA analysierten, wobei jedes dritte Treffen länger als eine Stunde dauert. Das Fazit der Wissenschaftler: CEOs verbringen drei Viertel ihrer Arbeitszeit in Sitzungen, die in 70 Prozent aller Fälle ohne konkretes Ergebnis enden.

Ineffiziente Treffen kosten Milliarden

Die ineffizienten Treffen schlucken in den USA bis zu 20 Prozent der Wirtschaftsleistung, schätzt die Beratungsfirma Bain - kein Wunder, wenn man bedenkt, dass dort täglich 55 Millionen Meetings stattfinden. Geht man davon aus, dass in Deutschland Besprechungen ähnlich häufig abgehalten und ähnlich selten zum Ergebnis kommen, würden hierzulande etwa 700 Milliarden Euro pro Jahr verschwafelt.

Auch weil manche nicht bei der Sache sind, lieber bei Tinder, Amazon, Facebook vorbeisurfen. Bei Besprechungen über Webcams und Telefon lässt sich die gedankliche Teilnahmslosigkeit leicht verbergen. Es sei denn, man enttarnt sich selbst. Von Sheryl Sandberg, heute rechte Hand von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, ist aus ihrer Zeit bei Google eine hübsche Anekdote überliefert: Jemand wunderte sich über sonderbare Sauggeräusche in der Schalte - und Sandberg stellte klar, dass sie während der Besprechung Muttermilch für ihr Kind abpumpen müsse. Bei einer wie ihr mag das durchgehen. Alle anderen sollten Störgeräusche reduzieren.

