Der Hype um Beyond Meat ruft Nachahmer auf den Plan. Vor allem Lebensmittel- und Fleischkonzerne drängen in den Zukunftsmarkt. Neue Börsengänge bahnen sich an.

Selten hat ein Start-up einen solch fulminanten Börsenstart hingelegt wie Beyond Meat. Die kalifornische Firma, die fleischlose Burger-Patties aus Erbsenprotein produziert, ging im Mai in New York aufs Parkett. Obwohl Beyond Meat Verluste schreibt und die Umsätze sehr überschaubar sind, wird das Unternehmen bewertet wie eine erfolgreiche Tech-Firma. Dass die Aktie von Beyond Meat so erfolgreich ist, hat Jan Wirsam, BWL-Professor an der HTW Berlin, überrascht. "Viele Investoren von Beyond Meat sind offenbar überzeugt davon, dass pflanzliche Proteine in Zukunft Fleisch immer mehr ersetzen. Die Anleger gehen diese Wette ein."

Innerhalb von rund drei Monaten stieg der Börsenwert von 1,5 Milliarden auf 13,4 Milliarden Dollar. Derzeit liegt die Bewertung bei etwa neun Milliarden Dollar. Wirsam rechnet zwar nicht mit einem Absturz von Beyond Meat wie beim Bitcoin, gibt aber zu bedenken: "Alles im Markt ist hochspekulativ." Kaum hatte Beyond Meat Ende August angekündigt, für den Hähnchenbrater KFC pflanzliche Chicken Wings und Nuggets zu entwickelt, bekam die Aktie neuen Schub.

Wachsender Markt

Viele Anleger fragen sich, ob der Börsenhype um Beyond Meat gerechtfertigt ist. Außer Beyond Meat haben sie an der Börse bisher kaum Investitionsmöglichkeiten. Pioniere wie Rügenwalder Mühle oder Impossible Foods sind in Privathand. Anleger müssten also Aktien klassischer Fleisch- und Lebensmittelkonzerne kaufen. Denn die steigen mit Macht in den Hoffnungsmarkt ein. Bislang sind Fleischimitate noch ein Nischenmarkt mit drei Prozent Anteil in Deutschland. Doch die Essgewohnheiten der Verbraucher weltweit werden sich drastisch ändern, prophezeit die Beratung AT Kearney. "Vegane Produkte waren früher nur etwas für Wollsockenträger, so Nestlé-Deutschlandchef Marc-Aurel Boersch. "Inzwischen ist es eine Bewegung." Laut AT Kearney wird der globale Markt für Fleischersatzprodukte ...

