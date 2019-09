Roland Busch wird als neuer Stellvertreter von Siemens-Chef Joe Kaeser auf die Konzernführung vorbereitet. Konzernintern gilt Busch als kompetent und innovativ. Doch wie tickt der promovierte Physiker?

Kaiser Wilhelm II gab sich persönlich die Ehre im Kaisersaal des Hamburger Rathauses. Der Anlass der beeindruckenden Feier: der Nord-Ostsee-Kanal wurde eröffnet. Lange Zeit ist das her, im Juni 1895. So steht es auf einer Messingtafel über der Tür im Saal geschrieben. Auch bei Roland Busch geht es um etwas Historisches. Zusammen mit Bahnvorstand Ronald Pofalla und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher gibt der groß gewachsene Siemens-Vorstand den Startschuss für die Entwicklung der ersten voll autonomen S-Bahn in Deutschland. "Ein Projekt für Europa", sagt Busch.

Gut ein Jahr ist das her. Bei dem vorgestellten Projekt sollen S-Bahnen auf einer Teilstrecke bald ohne Lokführer aus dem Depot fahren. Zwar fahren die Züge bloß ein paar Kilometer ohne Fahrer, aber das Prestige des Pilotprojekts von Deutsche Bahn und Siemens ist enorm. Zugleich war die Präsentation eine Botschaft an die Politik. Die meisten Bürgermeister seien ja "nicht die innovativsten", sagte Busch. Hamburgs SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher nahm Busch explizit aus. "Wir brauchen Partner, die voran gehen", so der Siemens-Vorstand.

Mit den innovativen Partnern dürfte Busch sich auch selbst gemeint haben. Denn wenn es darum geht, zu erklären, wie die Technik von Siemens die Welt ein bisschen besser machen kann, ist Busch in seinem Element. Seine Ansprachen und technischen Erläuterungen reißen zwar selten Zuschauer aus den Sitzen. Sein tiefes Verständnis von komplexer Technologie und sein Gespür für kommende Trends sind jedoch unbestritten.

Nun schickt sich der promovierte Physiker Busch an, die Nachfolge von Siemens-Chef Joe Kaeser zu übernehmen. Zumindest vielleicht. Denn vorerst hat ihn der Aufsichtsrat als stellvertretenden Vorstandschef eingesetzt. Bis Anfang 2021 läuft der Vertrag von "Big Joe", wie Kaeser intern gerne genannt wird. Wird Kaesers Vertrag nicht verlängert, wäre Busch der neue Chef der weltweit rund 380.000 Siemens-Mitarbeiter. Dass Busch zunächst als Siemens-Stellvertreter eingesetzt wird, wird ...

