Die neue Premium-Haarpflege mit vier Kollektionen abgestimmt auf die Bedürfnisse des Haares in jeder Lebensphase

Frauen gleichen ihre Hautpflegeroutine an die unterschiedlichen Phasen ihres Lebens an, da der Körper und seine Bedürfnisse sich mit der Zeit verändern. Warum sollte dasselbe nicht auch für unser Haar gelten? Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass bei Haut und Haar eine ganz ähnliche Biologie vorliegt: Wie bei der Haut verändern sich im Laufe des Lebens auch die Bedürfnisse der Haare. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde die neue Premium-Pflegekollektion Hair Biology entwickelt. Sie besteht aus vier einzigartigen Kollektionen "Cleanse Reconstruct", "Anti-Frizz Illuminate", "Full Shining" und "Grey Glowing" mit Shampoos, Pflegespülungen und Haarmasken. Alle Produkte enthalten einen maßgeschneiderten Nährstoff-Komplex mit bewährten Inhaltsstoffen aus der Hautpflege und bieten perfekt zugeschnittene Lösungen für die vielfältigen Bedürfnisse des Haares in jeder Lebensphase.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005571/de/

Hair Biology Die neue Premium-Haarpflege mit vier Kollektionen abgestimmt auf die Bedürfnisse des Haares in jeder Lebensphase

Jede Frau durchläuft die verschiedenen Phasen des Lebens in ihrem persönlichen Tempo. Dazu gehören auch die biologischen Veränderungen der Haare. In jungen Jahren wirkt das Haar durch hohe Talg- und Pigmentproduktion glänzend, es zeigt mehr Fülle und Volumen. Mit zunehmendem Alter verringert sich der Haardurchmesser, weniger Haare werden produziert und die Pigmentierung zurückgefahren. Obendrein verringert sich auch die Talgproduktion; das Haar wird dünner, trockener, lässt sich schwieriger bändigen und bricht leicht. Dazu kommen erste graue Haare, die sich unter oxidativer Belastung gelblich verfärben können und zudem widerspenstiger werden. Wann auch immer es so weit ist jede Frau geht unterschiedlich mit der Veränderung um. Hair Biology möchte jeder Frau die Möglichkeit geben, ihre individuelle Pflege-Kollektion basierend auf ihren Haarbedürfnissen in jeder Lebensphase zu entdecken:

Unter 35 Jahren: vermehrte Produktion von Talg und Pigmenten

Wie die Haut verhält sich das Haar in jungen Jahren recht unterschiedlich. Zum einen wird vermehrt Talg produziert, sodass das Haar besonders am Ansatz schnell fettig wirken kann. Zum anderen legen Frauen in dieser Zeit viel Wert auf Styling, wodurch das Haar in den Längen geschädigt werden und in den Spitzen austrocknen kann. Die "Cleanse Reconstruct" Kollektion ist in dieser Zeit der perfekte Begleiter: Das silikonfreie Pflegesystem sorgt mit einem Nährstoff-Komplex aus Rosenwasser, Mizellen und Pro-V für eine gründliche Reinigung am Haaransatz und nährt geschädigte Spitzen für fließendes, gesund aussehendes Haar.

Ab 35 Jahren: Talg- und Pigmentproduktion sowie Haardurchmesser verringern sich

Mit zunehmendem Alter ungefähr ab 35 Jahren ändert sich die Haarstruktur. Die Talgproduktion verringert sich; das Haar wird trockener, lässt sich schwieriger bändigen und bricht leicht besonders bei Frauen mit dickem und welligem Haar. "Anti-Frizz Illuminate"enthält eine Feuchtigkeitsformel mit Hyaluronsäure, Antioxidantien und Pro-V, die widerspenstigen Frizz bändigt und den Farbglanz verstärkt.

Andere Frauen stellen zu dieser Zeit vor allem fest, dass ihr Haar an Volumen verliert und dünner wird. Dazu kommen oft Stylingschäden, auch verursacht durch zu häufige Coloration. Perfekt darauf zugeschnitten ist die "Full Shining"Kollektion. Mit ihrem Nährstoffkomplex aus Lotusblume, Antioxidantien und Pro-V sorgt sie für mehr Volumen, belebt trockenes Haar und hilft, Stylingschäden von coloriertem Haar zu reparieren.

Blondes, weißes und graues Haar in jedem Alter

Blondiertes und graues Haar haben in jedem Alter oft eines gemeinsam: einen unschönen Gelbstich. Da weißem und grauem Haar das Farbpigment Melanin fehlt, wird es leichter von Licht durchdrungen und reagiert mit Gelbfärbung auf oxidative Belastung. Bei blondiertem Haar kommt der Gelbstich dagegen durch Anwendungsfehler beim Färben oder die falsche Farbwahl zustande. Die "Grey Glowing" Kollektion mit Pro-V, Jojobaöl und hoher Antioxidantienkonzentration hilft, Gelbtöne zu neutralisieren, und bändigt widerspenstiges Haar. Für leuchtend-lebendige Blond- und Grautöne ohne Gelbstich.

Die Hair Biology Premium-Pflegelinie im Überblick:

Hair Biology Cleanse Reconstruct ideal bei fettigem Haaransatz und trockenen Spitzen. Nährt geschädigte Spitzen und reinigt den Ansatz tiefenwirksam. Für fließendes und gesund aussehendes Haar.

Hair Biology Anti-Frizz Illuminate ideal für widerspenstiges, trockenes Haar. Bekämpft hartnäckigen Frizz und verstärkt den Farbglanz. Für geschmeidiges, glänzendes Haar.

Hair Biology Full Shining ideal bei feinem, dünner werdendem Haar. Verleiht mehr Volumen, kräftigt die Wurzeln, belebt trockenes Haar und hilft dabei, Stylingschäden an coloriertem Haar zu reparieren. Für volleres, glänzendes Haar.

Hair Biology Grey Glowing ideal bei blondiertem und grauem Haar. Hilft, Gelbtöne zu neutralisieren, und bändigt widerspenstiges Haar. Für leuchtend-lebendige Blond- und Grautöne und glänzendes Haar.

Hair Biology Shampoos 250 ml, 4,95 UVP1

Hair Biology Pflegespülungen 160 ml, 4,95 UVP1

Hair Biology Haarmasken 160 ml, 4,95 UVP1

Das Pressematerial zu den Produkten steht hier zum Download zur Verfügung.

__________

1 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005571/de/

Contacts:

P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Heike Rübeling, Tel.: +49 6196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com

Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf

Lisa-Sophie Käsch, Tel.: +49 211 585 886 224, E-Mail: lisa-sophie.kaesch@brandzeichen-pr.de