Angesichts einer extrem lockeren Geldpolitik sichern sich viele Firmen die historisch tiefen Zinsniveaus. So dürften in der Finanzabteilung von Wirecard einige Überstunden angefallen sein. Der deutsche Zahlungsdienstleister hat gerade erst den Einstieg des Technologiefonds des japanischen Konzerns Softbank über eine Wandelanleihe besiegelt. Vor zwei Wochen hat Wirecard zudem erstmals am Anleihemarkt 500 Millionen Euro eingesammelt.

Dass der Dax-Neuling gerade jetzt seine Finanzen völlig neu aufstellt, ist kein Zufall. Die Bedingungen für Anleiheschuldner in der Euro-Zone sind so günstig wie nie. Besonders Firmen mit guter Bonität drängen auf den Markt. Allein im Juli und August haben sie der Commerzbank zufolge Anleihen im Volumen von jeweils 30 Milliarden Euro ausgegeben. Dabei sind die Sommermonate eigentlich schwach. Im September setzt sich die Flut der Neuemissionen fort, bestätigt David Zahn, Chefanlagestratege für europäische Anleihen beim Vermögensverwalter Franklin Templeton. "Die vergangenen zwei Wochen waren extrem stark, jeden Tag wurden bis zu 20 oder 30 Deals abgeschlossen."

