Ungeachtet neuer US-Sanktionen gegen den Iran hält die Bundesregierung unverändert an dem Atomabkommen mit Teheran fest. "Deutschland und die Europäische Union stehen zum JCPOA (Atomabkommen) und wir werden es weiter verteidigen", sagte der Leiter der Wirtschaftsabteilung im Auswärtigen Amt, Miguel Berger, am Donnerstag bei einem umstrittenen europäisch-iranischen Wirtschaftsforum in Berlin. Er rief den Iran auf, seine Verpflichtungen aus dem Abkommen wieder vollständig einzuhalten. "Alle weiteren negativen Schritte könnten das Nuklearabkommen untergraben."

In dem Atomabkommen stellen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland dem Iran wirtschaftliche Vorteile für den Verzicht auf ein militärisches Nuklearprogramm in Aussicht. Die USA sind vor einem Jahr ausgestiegen und verfolgen nun eine Politik des "maximalen Drucks" über immer neue Wirtschaftssanktionen. Nach den Angriffen auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien hatte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch angekündigt, die Strafmaßnahmen noch einmal deutlich zu verstärken.

Die Sanktionen beeinträchtigen auch die deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen beträchtlich. Berger sagte, das Handelsvolumen könne in diesem Jahr wieder unter das Niveau vor dem Atomabkommen auf 1,5 Milliarden Euro fallen. Die deutsche Wirtschaft hatte ursprünglich mit einer Steigerung auf zehn Milliarden Euro gerechnet. Mangels wirtschaftlicher Vorteile durch das Abkommen ist der Iran dabei, seine Verpflichtungen wieder Schritt für Schritt zurückzunehmen und die Urananreicherung hochzufahren.

Die Iran-Konferenz in Berlin löste massiven Unmut bei den USA aus. US-Botschafter Richard Grenell erklärte via Twitter, die Konferenz sei "ein gefährlicher Schritt, der zur Finanzierung von Terrorismus und zur Unterminierung der US-Sanktionen beitragen wird".

Der Linken-Politiker Klaus Ernst nannte das eine "Ungeheuerlichkeit" und unterstützte Forderungen nach einer Ausweisung des US-Botschafters. "Eigentlich sagt der US-Botschafter, dass die europäischen Regierungen mit diesem Abkommen Terror finanzieren", kritisierte er.

Das "Banking and Business Forum Iran Europe" zum Austausch über die Handelsbeziehungen zwischen Europa und dem Iran findet bereits zum achten Mal seit 2015 statt. Veranstalter ist die Maleki Academy des Frankfurter Finanzdienstleisters Nader Maleki. Zu den Teilnehmern zählte auch der iranische Botschafter Mahmoud Farazandeh./mfi/DP/jha

AXC0256 2019-09-19/17:01